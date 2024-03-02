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Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных
Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных
Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T20:15
2024-03-02T20:15
2024-03-02T20:15
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено) и его структурные подразделения, следует из соответствующего ведомственного перечня.Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.* Запрещенное в России экстремистское движение
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министерство юстиции россии, россия, закон и право, запрет пропаганды лгбт, общество, новости
Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных
Минюст РФ включил международное движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных