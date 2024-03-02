https://crimea.ria.ru/20240302/minyust-rf-vklyuchil-dvizhenie-lgbt-v-perechen-zapreschennykh-i-likvidirovannykh-1135367588.html

Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Минюст РФ включил движение ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных

Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T20:15

2024-03-02T20:15

2024-03-02T20:15

министерство юстиции россии

россия

закон и право

запрет пропаганды лгбт

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121033410_0:132:3006:1822_1920x0_80_0_0_a2d422ef93f87ce1a01871080a8cc54a.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минюст РФ включил в соответствии с решением суда в перечень запрещенных и ликвидированных международное движение ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено) и его структурные подразделения, следует из соответствующего ведомственного перечня.Организация включена в перечень по решению Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://crimea.ria.ru/20240301/pisatelnitsu-lyudmilu-ulitskuyu-priznali-inoagentom---minyust-1135351403.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции россии, россия, закон и право, запрет пропаганды лгбт, общество, новости