https://crimea.ria.ru/20240909/putin-predlozhil-vvesti-novuyu-vyplatu-mnogodetnym-semyam-1140243144.html

Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям

Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T20:48

2024-09-09T20:48

2024-09-09T20:48

владимир путин (политик)

михаил мишустин

новости

правительство россии

кремль

дети

многодетная семья

день семьи, любви и верности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение включено в перечень по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", который опубликован на сайте Кремля.Доклад о рассмотрении вопроса поручено предоставить до 1 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, президент России поручил правительству рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей.Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслугПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактниковНазван размер материнского капитала после индексации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), михаил мишустин, новости, правительство россии, кремль, дети, многодетная семья, день семьи, любви и верности