Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240909/putin-predlozhil-vvesti-novuyu-vyplatu-mnogodetnym-semyam-1140243144.html
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T20:48
2024-09-09T20:48
владимир путин (политик)
михаил мишустин
новости
правительство россии
кремль
дети
многодетная семья
день семьи, любви и верности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/20/44/204427_0:2:3028:1705_1920x0_80_0_0_c346b2c5eef1a5c59e9c1f9cc7729bfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение включено в перечень по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", который опубликован на сайте Кремля.Доклад о рассмотрении вопроса поручено предоставить до 1 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, президент России поручил правительству рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей.Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслугПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактниковНазван размер материнского капитала после индексации
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/20/44/204427_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_130c5fed980578cbdf402d3f66c4bb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), михаил мишустин, новости, правительство россии, кремль, дети, многодетная семья, день семьи, любви и верности
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям

Путин: кабмин до 1 декабря рассмотрит вопрос о выплате ко Дню семьи

20:48 09.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкШествие памяти "Москва помнит"
Шествие памяти Москва помнит - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение включено в перечень по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", который опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности", – сообщает Кремль.

Доклад о рассмотрении вопроса поручено предоставить до 1 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, президент России поручил правительству рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей.
Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Назван размер материнского капитала после индексации
 
Владимир Путин (политик)Михаил МишустинНовостиПравительство РоссииКремльдетиМногодетная семьяДень семьи, любви и верности
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Что показали выборы в Крыму и Севастополе
21:32Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий
21:04Франция без Макрона или без Украины: к чему приведут страну новые выборы
20:48Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям
20:32Затопленные суда под Мариуполем: в чем заключаются риски
20:11Более 60 улиц Симферополя отключат от газа
19:5730 миллионов километров плазмы – на Землю надвигается геомагнитный шторм
19:31Политолог оценила явку на выборах в Крыму и Севастополе
19:06Что им стоит Крым построить: зачем его рисуют в украинских учебниках
18:43В Крыму предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета
18:31Дневник севастопольского школьника: чему он посвящен в этом учебном году
18:07Пусть берут за эталон: в Крыму ответили на отказ ЕС признавать выборы
17:43Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысяч
17:30Экс-директор "Крымавтотранс" пойдет под суд за взятки
17:13Лавров назвал условие для переговоров по Украине
16:55Путин дал новые полномочия министру обороны России
16:43В Крыму объявили итоговую явку на выборы
16:21Крымский мост: очереди снова увеличились
16:10В России завершен процесс голосования – явка составила 47%
15:46Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы
Лента новостейМолния