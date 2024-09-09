https://crimea.ria.ru/20240909/putin-predlozhil-vvesti-novuyu-vyplatu-mnogodetnym-semyam-1140243144.html
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T20:48
2024-09-09T20:48
2024-09-09T20:48
владимир путин (политик)
михаил мишустин
новости
правительство россии
кремль
дети
многодетная семья
день семьи, любви и верности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение включено в перечень по итогам встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное", который опубликован на сайте Кремля.Доклад о рассмотрении вопроса поручено предоставить до 1 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, президент России поручил правительству рассмотреть вопрос о ежемесячных выплатах лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, независимо от степени их родства, в размере 10 тысяч рублей.Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслугПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактниковНазван размер материнского капитала после индексации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), михаил мишустин, новости, правительство россии, кремль, дети, многодетная семья, день семьи, любви и верности
Путин предложил ввести новую выплату многодетным семьям
Путин: кабмин до 1 декабря рассмотрит вопрос о выплате ко Дню семьи