https://crimea.ria.ru/20240628/putin-podpisal-ukaz-o-ezhemesyachnoy-kompensatsii-dlya-kontraktnikov-1138432894.html

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту, документ опубликован на портале... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T14:18

2024-06-28T14:18

2024-06-28T14:18

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту, документ опубликован на портале правовой информации.Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей (подразделений) для восстановления боевой способности либо направлены для обучения (подготовки, переподготовки) по военно-учетным специальностям, - не более чем в течение трех месяцев.Также компенсацию получат те, кто непрерывно находится на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе, - не более чем в течение одного месяца или находятся в основном отпуске, - не более чем в течение 30 суток.Кроме того компенсация будет выплачиваться тем, кто направлен в служебные командировки из районов выполнения задач СВО для получения вооружения и военной техники, боеприпасов, горючего, смазочных материалов, продовольствия и другого имущества, ремонта вооружения и военной техники, эвакуации раненых и больных, сопровождения и доставки тел погибших военнослужащих, граждан, в том числе, пребывавших в добровольческих формированиях, - не более чем в течение 10 суток.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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