https://crimea.ria.ru/20240628/putin-podpisal-ukaz-o-ezhemesyachnoy-kompensatsii-dlya-kontraktnikov-1138432894.html
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту, документ опубликован на портале... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T14:18
2024-06-28T14:18
2024-06-28T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту, документ опубликован на портале правовой информации.Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей (подразделений) для восстановления боевой способности либо направлены для обучения (подготовки, переподготовки) по военно-учетным специальностям, - не более чем в течение трех месяцев.Также компенсацию получат те, кто непрерывно находится на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе, - не более чем в течение одного месяца или находятся в основном отпуске, - не более чем в течение 30 суток.Кроме того компенсация будет выплачиваться тем, кто направлен в служебные командировки из районов выполнения задач СВО для получения вооружения и военной техники, боеприпасов, горючего, смазочных материалов, продовольствия и другого имущества, ремонта вооружения и военной техники, эвакуации раненых и больных, сопровождения и доставки тел погибших военнослужащих, граждан, в том числе, пребывавших в добровольческих формированиях, - не более чем в течение 10 суток.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), закон и право, новости, общество, новости сво, россия, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, армия и флот, вооруженные силы россии
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту, документ
опубликован на портале правовой информации.
"Установить военнослужащим, заключившим контракт <...> начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в СВО, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом увеличения (индексации) размера пенсии после приостановления ее выплаты", - говорится в указе.
Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей (подразделений) для восстановления боевой способности либо направлены для обучения (подготовки, переподготовки) по военно-учетным специальностям, - не более чем в течение трех месяцев.
Также компенсацию получат те, кто непрерывно находится на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе, - не более чем в течение одного месяца или находятся в основном отпуске, - не более чем в течение 30 суток.
Кроме того компенсация будет выплачиваться тем, кто направлен в служебные командировки из районов выполнения задач СВО для получения вооружения и военной техники, боеприпасов, горючего, смазочных материалов, продовольствия и другого имущества, ремонта вооружения и военной техники, эвакуации раненых и больных, сопровождения и доставки тел погибших военнослужащих, граждан, в том числе, пребывавших в добровольческих формированиях, - не более чем в течение 10 суток.