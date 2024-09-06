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В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг
В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг
До 1 октября федеральные льготники в Крыму могут выбрать форму получения набора социальных услуг, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T06:38
2024-09-06T06:38
новости крыма
крым
отделение социального фонда россии по республике крым
господдержка
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. До 1 октября федеральные льготники в Крыму могут выбрать форму получения набора социальных услуг, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.Для изменения формы получения набора социальных услуг надо подать заявление в республиканское Отделение СФР любым удобным способом: на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым, МФЦ или по почте, уточнили в соцфонде.По данным Социального фонда, денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,50 руб в месяц, в том числе лекарственная часть – 1 215,80 руб, санаторно-курортное лечение – 188,08 руб, проезд к месту лечения и обратно – 174,62 руб.В Крыму проживает более 152,5 тысячи федеральных льготников, которые имеют право на получение набора социальных услуг. Более 58,7 тысячи из них получают услуги в натуральной форме, добавили в ведомстве.Уточняется, что, отказавшись от набора соцуслуг или его части в натуральном виде, гражданин в течение всего года не сможет изменить способ его получения. Сохранив за собой право на натуральные льготы, можно будет пользоваться услугами в необходимом объеме, а не в рамках их номинальной стоимости.С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии, сообщили ранее в СФР. Корректировка выплат коснулась порядка 90 тысяч получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.Пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых начисляется ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей. Соответствующая поправка ранее принята Госдумой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственникамиСкольким крымчанам начислена пенсия с начала годаВ Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
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новости крыма, крым, отделение социального фонда россии по республике крым, господдержка, пособия и выплаты
В Крыму до 1 октября можно выбрать форму получения соцуслуг

В Крыму до 1 октября льготники могут выбрать форму получения набора социальных услуг

06:38 06.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. До 1 октября федеральные льготники в Крыму могут выбрать форму получения набора социальных услуг, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

"Отделение Социального фонда России по Республике Крым напоминает федеральным льготникам, что до 1 октября текущего года можно изменить форму получения набора социальных услуг (в натуральном виде или в денежном эквиваленте), который будет предоставлен им с 1 января 2025 года", – говорится в сообщении.

Для изменения формы получения набора социальных услуг надо подать заявление в республиканское Отделение СФР любым удобным способом: на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым, МФЦ или по почте, уточнили в соцфонде.
По данным Социального фонда, денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,50 руб в месяц, в том числе лекарственная часть – 1 215,80 руб, санаторно-курортное лечение – 188,08 руб, проезд к месту лечения и обратно – 174,62 руб.
В Крыму проживает более 152,5 тысячи федеральных льготников, которые имеют право на получение набора социальных услуг. Более 58,7 тысячи из них получают услуги в натуральной форме, добавили в ведомстве.
Уточняется, что, отказавшись от набора соцуслуг или его части в натуральном виде, гражданин в течение всего года не сможет изменить способ его получения. Сохранив за собой право на натуральные льготы, можно будет пользоваться услугами в необходимом объеме, а не в рамках их номинальной стоимости.
С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии, сообщили ранее в СФР. Корректировка выплат коснулась порядка 90 тысяч получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.
Пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых начисляется ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей. Соответствующая поправка ранее принята Госдумой.
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Новости КрымаКрымОтделение Социального фонда России по Республике КрымГосподдержкаПособия и выплаты
 
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