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Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года
Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года
С начала года Социальный фонд в Крыму назначил пенсии 12 524 жителям региона. Об этом сообщили в республиканском отделении СФР. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T07:08
2024-08-14T07:08
пенсия
отделение социального фонда россии по республике крым
общество
соцзащита
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. С начала года Социальный фонд в Крыму назначил пенсии 12 524 жителям региона. Об этом сообщили в республиканском отделении СФР. При достижении пенсионного возраста Отделение СФР по Республике Крым уведомляет гражданина о возможности подать заявление для назначения страховой пенсии на портале госуслуг. В электронном сервисе необходимо ответить на вопросы для проверки сведений и расчета размера пенсии, а также можно выбрать способ ее получения: на банковский счет или через почту. По информации СФР, в 2024 году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет, мужчины — в 63 года. Для получения выплаты требуется не менее 15 лет трудового стажа. В ведомстве отметили, что некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. К ним относятся работники с тяжелыми условиями труда, педагоги, медработники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью, а также граждане с длительным северным или специальным стажем. С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии. Всего перерасчет коснулся около 90 тысяч жителей республики. Перерасчет пенсий происходит индивидуально, в зависимости от зарплаты каждого конкретного пенсионера. Уточнить накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Кроме того, увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.
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РИА Новости Крым
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96
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пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, соцзащита, новости крыма
Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года

Социальный фонд России назначил пенсии более 12,5 тысячам крымчан с начала года

07:08 14.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота Пенсионного фонда
Работа Пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. С начала года Социальный фонд в Крыму назначил пенсии 12 524 жителям региона. Об этом сообщили в республиканском отделении СФР.
"Отделение Социального фонда России по Республике Крым назначило пенсии 12 524 жителям полуострова, 10 926 из которых — страховые, 1 598 — пенсии по государственному пенсионному обеспечению", - сказано в сообщении.
При достижении пенсионного возраста Отделение СФР по Республике Крым уведомляет гражданина о возможности подать заявление для назначения страховой пенсии на портале госуслуг. В электронном сервисе необходимо ответить на вопросы для проверки сведений и расчета размера пенсии, а также можно выбрать способ ее получения: на банковский счет или через почту.
По информации СФР, в 2024 году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет, мужчины — в 63 года. Для получения выплаты требуется не менее 15 лет трудового стажа.
В ведомстве отметили, что некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. К ним относятся работники с тяжелыми условиями труда, педагоги, медработники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью, а также граждане с длительным северным или специальным стажем.
С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии. Всего перерасчет коснулся около 90 тысяч жителей республики. Перерасчет пенсий происходит индивидуально, в зависимости от зарплаты каждого конкретного пенсионера. Уточнить накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Кроме того, увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.
 
ПенсияОтделение Социального фонда России по Республике КрымОбществоСоцзащитаНовости Крыма
 
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