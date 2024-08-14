https://crimea.ria.ru/20240814/skolkim-krymchanam-nachislena-pensiya-s-nachala-goda-1139560693.html

Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года

Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Скольким крымчанам начислена пенсия с начала года

С начала года Социальный фонд в Крыму назначил пенсии 12 524 жителям региона. Об этом сообщили в республиканском отделении СФР. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T07:08

2024-08-14T07:08

2024-08-14T07:08

пенсия

отделение социального фонда россии по республике крым

общество

соцзащита

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. С начала года Социальный фонд в Крыму назначил пенсии 12 524 жителям региона. Об этом сообщили в республиканском отделении СФР. При достижении пенсионного возраста Отделение СФР по Республике Крым уведомляет гражданина о возможности подать заявление для назначения страховой пенсии на портале госуслуг. В электронном сервисе необходимо ответить на вопросы для проверки сведений и расчета размера пенсии, а также можно выбрать способ ее получения: на банковский счет или через почту. По информации СФР, в 2024 году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет, мужчины — в 63 года. Для получения выплаты требуется не менее 15 лет трудового стажа. В ведомстве отметили, что некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию. К ним относятся работники с тяжелыми условиями труда, педагоги, медработники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью, а также граждане с длительным северным или специальным стажем. С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии. Всего перерасчет коснулся около 90 тысяч жителей республики. Перерасчет пенсий происходит индивидуально, в зависимости от зарплаты каждого конкретного пенсионера. Уточнить накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Кроме того, увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, соцзащита, новости крыма