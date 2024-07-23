https://crimea.ria.ru/20240723/rossiyanam-k-pensii-dobavyat-bolshe-tysyachi-rubley-1139075053.html

Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей

Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей

В Госдуме приняли поправку о прибавке к пенсии инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет в размере 1200 рублей, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T14:35

2024-07-23T14:35

2024-07-23T14:41

фонд социального и пенсионного страхования

пенсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Госдуме приняли поправку о прибавке к пенсии инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет в размере 1200 рублей, пишет РИА Новости.Теперь пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых начисляется ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.Поправка внесена в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения населения, проживающего на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" , что в ближайшие несколько лет на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Под действие нового закона попадут около восьми миллионов граждан РФ.Также 8 июля закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам – в 2024 году они будут повышены на на 5,1%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеровРаботающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал законВ Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд социального и пенсионного страхования, пенсия, общество, россия, новости, государственная дума рф