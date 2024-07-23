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Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей
Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей
В Госдуме приняли поправку о прибавке к пенсии инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет в размере 1200 рублей, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T14:35
2024-07-23T14:41
фонд социального и пенсионного страхования
пенсия
общество
россия
новости
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Госдуме приняли поправку о прибавке к пенсии инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет в размере 1200 рублей, пишет РИА Новости.Теперь пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых начисляется ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.Поправка внесена в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения населения, проживающего на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" , что в ближайшие несколько лет на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Под действие нового закона попадут около восьми миллионов граждан РФ.Также 8 июля закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам – в 2024 году они будут повышены на на 5,1%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеровРаботающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал законВ Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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фонд социального и пенсионного страхования, пенсия, общество, россия, новости, государственная дума рф
Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей

Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии инвалидам и пенсионерам от 80 лет

14:35 23.07.2024 (обновлено: 14:41 23.07.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Госдуме приняли поправку о прибавке к пенсии инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет в размере 1200 рублей, пишет РИА Новости.
Теперь пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых начисляется ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей.
Поправка внесена в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения населения, проживающего на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" , что в ближайшие несколько лет на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Под действие нового закона попадут около восьми миллионов граждан РФ.
Также 8 июля закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам – в 2024 году они будут повышены на на 5,1%.
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Фонд социального и пенсионного страхованияПенсияОбществоРоссияНовостиГосударственная Дума РФ
 
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