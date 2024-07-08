https://crimea.ria.ru/20240708/indeksatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram-vernut--putin-podpisal-zakon-1138686885.html

Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут – Путин подписал закон

Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут – Путин подписал закон

Закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам подписал российский лидер Владимир Путин, соответствующий документ появился на сайте... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T17:17

2024-07-08T17:17

2024-07-08T17:18

пенсия

владимир путин (политик)

россия

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам подписал российский лидер Владимир Путин, соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, осуществляемом на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.Сумма индексации будет зависеть от размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Кроме того, в учет пойдут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.Когда пенсионер прекратит работать, размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, которые были тогда, когда человек работал до 1 января 2025 года.Индексация пенсий работающим пенсионерам в России была приостановлена в 2016 году.Возврат индексации пенсий работающих российских пенсионеров ранее анонсировал президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2024. Как сообщала пресс-служба правительства России, мера коснется 7,8 млн человек.25 июня 2024 года Госдума приняла в I чтении законопроект, который с 2025 года предусматривает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.Кроме того, с 2025 года МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году он составит уже не менее 35 тысяч рублей. Контролировать реализацию двух этих задач будет вице-премьер Татьяна Голикова.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школуНазван размер материнского капитала после индексацииПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, владимир путин (политик), россия, новости, закон и право