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Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД
Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД
В ближайшие три года на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Действие нового закона коснется... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T21:38
2024-07-16T21:38
пенсия
радио "спутник в крыму"
константин бахарев
государственная дума рф
закон и право
федеральный бюджет
соцзащита
конституция россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие три года на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Действие нового закона коснется примерно восьми миллионов россиян, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.По словам Бахарева, с 1 января 2025 года индексация пенсий для работающих и неработающих пенсионеров будет производиться одинаково. Перерасчет будет выплачиваться дважды в год, с 1 февраля и с 1 апреля.Парламентарий напомнил, что в 2016 году индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за образовавшегося дефицита средств в солидарной пенсионной системе."С одной стороны, именно в этот период крайне малочисленное поколение 90-х достигало трудоспособного возраста, а с другой – на пенсию стали выходить те, кто родились в начале 1960-х годов. А это одно из самых многочисленных советских поколений", – объяснил Бахарев.Солидарная пенсионная система предусматривает, что работающие граждане платят вышедшим на пенсию. Это и стало причиной кризиса в 2016 году, когда из-за нехватки средств в пенсионном фонде пришлось принимать непопулярные решения."В 2016 году провели индексацию пенсий не на 12% фактической инфляции за предыдущий год, как должны были сделать, а лишь на 4,5%. А потом еще доплачивали каждому пенсионеру по 5 000 рублей как разовую выплату. Это было сделано не от хорошей жизни", – напомнил Константин Бахарев.В 2020 году в Конституцию было внесено положение о том, что пенсии должны индексироваться на уровень не ниже, чем инфляция предыдущего года.Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 июля. Кроме того, глава государства подписал также закон об индексации пенсий военным пенсионерам – в 2024 году они будут повышены на на 5,1%.Читайте также на РИА Новости Крым:Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую картуСовет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерамКогда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ
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пенсия, константин бахарев, государственная дума рф, закон и право, федеральный бюджет, соцзащита, конституция россии
Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД

На индексацию пенсий работающим пенсионерам выделят 500 миллиардов в год

21:38 16.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие три года на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Действие нового закона коснется примерно восьми миллионов россиян, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

"Эти средства будут в полном объеме заложены в проект бюджета на 2025-2027 годы, который Госдума будет рассматривать в предстоящую осеннюю сессию", – сказал он.

По словам Бахарева, с 1 января 2025 года индексация пенсий для работающих и неработающих пенсионеров будет производиться одинаково. Перерасчет будет выплачиваться дважды в год, с 1 февраля и с 1 апреля.
Парламентарий напомнил, что в 2016 году индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за образовавшегося дефицита средств в солидарной пенсионной системе.
"С одной стороны, именно в этот период крайне малочисленное поколение 90-х достигало трудоспособного возраста, а с другой – на пенсию стали выходить те, кто родились в начале 1960-х годов. А это одно из самых многочисленных советских поколений", – объяснил Бахарев.
Солидарная пенсионная система предусматривает, что работающие граждане платят вышедшим на пенсию. Это и стало причиной кризиса в 2016 году, когда из-за нехватки средств в пенсионном фонде пришлось принимать непопулярные решения.
"В 2016 году провели индексацию пенсий не на 12% фактической инфляции за предыдущий год, как должны были сделать, а лишь на 4,5%. А потом еще доплачивали каждому пенсионеру по 5 000 рублей как разовую выплату. Это было сделано не от хорошей жизни", – напомнил Константин Бахарев.
В 2020 году в Конституцию было внесено положение о том, что пенсии должны индексироваться на уровень не ниже, чем инфляция предыдущего года.

"Со временем удалось сбалансировать пенсионную систему. И на сегодня в ней есть средства для полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам", – подытожил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку.

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 июля. Кроме того, глава государства подписал также закон об индексации пенсий военным пенсионерам – в 2024 году они будут повышены на на 5,1%.
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