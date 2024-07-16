https://crimea.ria.ru/20240716/pochemu-vernuli-indeksatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram--deputat-gd-1138915141.html

Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД

Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Почему вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам – депутат ГД

В ближайшие три года на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Действие нового закона коснется... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T21:38

2024-07-16T21:38

2024-07-16T21:38

пенсия

радио "спутник в крыму"

константин бахарев

государственная дума рф

закон и право

федеральный бюджет

соцзащита

конституция россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие три года на индексацию пенсий работающим пенсионерам из бюджета будет затрачено около 500 миллиардов рублей. Действие нового закона коснется примерно восьми миллионов россиян, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.По словам Бахарева, с 1 января 2025 года индексация пенсий для работающих и неработающих пенсионеров будет производиться одинаково. Перерасчет будет выплачиваться дважды в год, с 1 февраля и с 1 апреля.Парламентарий напомнил, что в 2016 году индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за образовавшегося дефицита средств в солидарной пенсионной системе."С одной стороны, именно в этот период крайне малочисленное поколение 90-х достигало трудоспособного возраста, а с другой – на пенсию стали выходить те, кто родились в начале 1960-х годов. А это одно из самых многочисленных советских поколений", – объяснил Бахарев.Солидарная пенсионная система предусматривает, что работающие граждане платят вышедшим на пенсию. Это и стало причиной кризиса в 2016 году, когда из-за нехватки средств в пенсионном фонде пришлось принимать непопулярные решения."В 2016 году провели индексацию пенсий не на 12% фактической инфляции за предыдущий год, как должны были сделать, а лишь на 4,5%. А потом еще доплачивали каждому пенсионеру по 5 000 рублей как разовую выплату. Это было сделано не от хорошей жизни", – напомнил Константин Бахарев.В 2020 году в Конституцию было внесено положение о том, что пенсии должны индексироваться на уровень не ниже, чем инфляция предыдущего года.Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 июля. Кроме того, глава государства подписал также закон об индексации пенсий военным пенсионерам – в 2024 году они будут повышены на на 5,1%.Читайте также на РИА Новости Крым:Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую картуСовет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерамКогда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, константин бахарев, государственная дума рф, закон и право, федеральный бюджет, соцзащита, конституция россии