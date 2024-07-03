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Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам
Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T13:22
2024-07-03T13:52
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Совета Федерации.Документ предполагает с 2025 года восстановление индексации страховых пенсий для граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих свою трудовую деятельностьЗаконом устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, осуществляемом на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.Сумма индексации будет исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Будут также учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчёт.После прекращения работы размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, имевших место в период осуществления трудовой деятельности до 1 января 2025 года.Ранее вернуть индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года предложил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ 25 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 годуПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
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совет федерации, закон и право, пенсия, новости, господдержка, россия, общество, доходы
Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам

Совфед одобрил закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

13:22 03.07.2024 (обновлено: 13:52 03.07.2024)
 
© Совет ФедерацииЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
© Совет Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Совета Федерации.

"Мы вместе – и Госдума, и Совет Федерации – с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны", – подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Документ предполагает с 2025 года восстановление индексации страховых пенсий для граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих свою трудовую деятельность
Законом устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, осуществляемом на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.
Сумма индексации будет исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Будут также учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчёт.
После прекращения работы размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, имевших место в период осуществления трудовой деятельности до 1 января 2025 года.
Ранее вернуть индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года предложил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ 25 июня.
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