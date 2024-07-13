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Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеров
Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T14:55
2024-07-13T14:55
владимир путин (политик)
закон и право
пенсия
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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Прежде размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей.Реализация Федерального закона будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школуНазван размер материнского капитала после индексацииПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
https://crimea.ria.ru/20240708/indeksatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram-vernut--putin-podpisal-zakon-1138686885.html
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владимир путин (политик), закон и право, пенсия, фонд социального и пенсионного страхования, пенсионный фонд рф, россия, армия и флот, новости, общество
Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеров

Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеров

14:55 13.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИФМЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей.
Реализация Федерального закона будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.
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