https://crimea.ria.ru/20241103/48-dvorov-otremontiruyut-v-alushte-do-kontsa-goda-1141575614.html

48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года

48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года - РИА Новости Крым, 03.11.2024

48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года

В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворовых территорий многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T08:38

2024-11-03T08:38

2024-11-03T08:38

алушта

реконструкция

городская среда

крым

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благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворовых территорий многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном правительственном портале республики.В соответствии с распоряжением, стоимость работ составляет 36,8 млн рублей. Ремонты должны быть выполнены до 15 декабря. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает Департаменту капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства алуштинской администрации.В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездовВ Евпатории благоустроят 26 общественных территорийБлагоустройство Белогорского района – где проведут капремонт

алушта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, реконструкция, городская среда, крым, новости крыма, сергей аксенов, благоустройство