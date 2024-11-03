https://crimea.ria.ru/20241103/48-dvorov-otremontiruyut-v-alushte-do-kontsa-goda-1141575614.html
48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года
48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года - РИА Новости Крым, 03.11.2024
48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года
В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворовых территорий многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T08:38
2024-11-03T08:38
2024-11-03T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворовых территорий многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном правительственном портале республики.В соответствии с распоряжением, стоимость работ составляет 36,8 млн рублей. Ремонты должны быть выполнены до 15 декабря. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает Департаменту капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства алуштинской администрации.В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездовВ Евпатории благоустроят 26 общественных территорийБлагоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
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алушта, реконструкция, городская среда, крым, новости крыма, сергей аксенов, благоустройство
48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года
В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворов - распоряжение