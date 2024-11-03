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48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года
48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года - РИА Новости Крым, 03.11.2024
48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года
В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворовых территорий многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T08:38
2024-11-03T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворовых территорий многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном правительственном портале республики.В соответствии с распоряжением, стоимость работ составляет 36,8 млн рублей. Ремонты должны быть выполнены до 15 декабря. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает Департаменту капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства алуштинской администрации.В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездовВ Евпатории благоустроят 26 общественных территорийБлагоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
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алушта, реконструкция, городская среда, крым, новости крыма, сергей аксенов, благоустройство
48 дворов отремонтируют в Алуште до конца года

В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворов - распоряжение

08:38 03.11.2024
 
© РИА Новости КрымАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Алуште до середины декабря отремонтируют 48 дворовых территорий многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном правительственном портале республики.

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "СГ-Строй" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является ремонт 48 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ Алушта", - сказано в документе.

В соответствии с распоряжением, стоимость работ составляет 36,8 млн рублей. Ремонты должны быть выполнены до 15 декабря. Аванс по контракту не предусмотрен. Заказчиком выступает Департаменту капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства алуштинской администрации.
В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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