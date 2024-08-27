Рейтинг@Mail.ru
В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240827/v-stolitse-kryma-do-kontsa-goda-otremontiruyut-esche-20-mezhdvorovykh-proezdov-1139922070.html
В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов
В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов
Из бюджета Крыма и Симферополя выделено 150 миллионов рублей на ремонт 20 междворовых проездов в городе, все работы проведут до конца текущего года. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T21:21
2024-08-27T21:21
михаил афанасьев
администрация симферополя
симферополь
городская среда
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119804114_0:147:1729:1119_1920x0_80_0_0_68eaf7da935e67877e70efda8e1ec275.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Из бюджета Крыма и Симферополя выделено 150 миллионов рублей на ремонт 20 междворовых проездов в городе, все работы проведут до конца текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев."Порядка 20 дворов мы отремонтируем до конца года. Сейчас нам выделяется еще 100 миллионов из республиканского бюджета, и 50 миллионов по результатам перевыполнения доходной части бюджета мы выделяем на эти мероприятия. Сейчас мы формируем окончательный список этих территорий, будут сделаны сметы, которые пройдут экспертизу, и начнутся строительно-монтажные работы", – сказал градоначальник.Афанасьев добавил, что на данный момент в Симферополе в этом году уже отремонтированы 28 междворовых проездов.Кроме того, продолжается работа по масштабному благоустройству дворовых территорий. По 10 объектам, на которые выделялись деньги по соглашению с правительством Москвы, полностью завершены."Поскольку мы закончили эти работы одними из первых по республике, нам выделили дополнительно средства на три дворовые территории, которые мы начали делать: на Балаклавской, Героев Сталинграда и Бела Куна. Это три больших двора. Эти работы планируем завершить до 1 декабря", - добавил глава администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядокЧто нужно для участия в программе "Комфортная городская среда" в КрымуВ Евпатории благоустроят 26 общественных территорий
https://crimea.ria.ru/20240827/kogda-perekroyut-gorbatyy-most-v-simferopole-1139916958.html
https://crimea.ria.ru/20240827/stala-izvestna-sudba-zdaniya-kinoteatra-kosmos-v-simferopole-1139919535.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119804114_25:0:1517:1119_1920x0_80_0_0_fd708752ce6afe9df1dce1e69dc329e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил афанасьев, администрация симферополя, симферополь, городская среда, новости крыма, крым
В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов

Власти Симферополя потратят 150 млн рублей на ремонт 20 междворовых проездов до конца года

21:21 27.08.2024
 
© Пресс-служба главы РКРемонт дворов в Симферополе
Ремонт дворов в Симферополе
© Пресс-служба главы РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Из бюджета Крыма и Симферополя выделено 150 миллионов рублей на ремонт 20 междворовых проездов в городе, все работы проведут до конца текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Порядка 20 дворов мы отремонтируем до конца года. Сейчас нам выделяется еще 100 миллионов из республиканского бюджета, и 50 миллионов по результатам перевыполнения доходной части бюджета мы выделяем на эти мероприятия. Сейчас мы формируем окончательный список этих территорий, будут сделаны сметы, которые пройдут экспертизу, и начнутся строительно-монтажные работы", – сказал градоначальник.
Афанасьев добавил, что на данный момент в Симферополе в этом году уже отремонтированы 28 междворовых проездов.
Горбатый мост - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
16:01Ситуация на дорогах Крыма
Когда перекроют "горбатый" мост в Симферополе
Кроме того, продолжается работа по масштабному благоустройству дворовых территорий. По 10 объектам, на которые выделялись деньги по соглашению с правительством Москвы, полностью завершены.
"Поскольку мы закончили эти работы одними из первых по республике, нам выделили дополнительно средства на три дворовые территории, которые мы начали делать: на Балаклавской, Героев Сталинграда и Бела Куна. Это три больших двора. Эти работы планируем завершить до 1 декабря", - добавил глава администрации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядок
Что нужно для участия в программе "Комфортная городская среда" в Крыму
В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий
Кинотеатр Космос в Симферополе
19:45
Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе
 
Михаил АфанасьевАдминистрация СимферополяСимферопольГородская средаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 27 августа
22:38Главное за день: 27 августа
22:13Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал
21:37Ночью будет громко в городском округе Евпатория
21:21В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов
20:47Почему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение
20:33Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО
20:19В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей
19:52Запад усилил попытки расколоть российское общество - Шойгу
19:45Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе
19:19Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на турнире "Мемориал Аксенова"
18:55Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью
18:37В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
18:11Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе
18:03Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта
17:49Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
17:33В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
17:27В Севастополе закрыт рейд
17:19Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
17:13Белоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой
Лента новостейМолния