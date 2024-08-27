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В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов
В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов
Из бюджета Крыма и Симферополя выделено 150 миллионов рублей на ремонт 20 междворовых проездов в городе, все работы проведут до конца текущего года. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T21:21
2024-08-27T21:21
2024-08-27T21:21
михаил афанасьев
администрация симферополя
симферополь
городская среда
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Из бюджета Крыма и Симферополя выделено 150 миллионов рублей на ремонт 20 междворовых проездов в городе, все работы проведут до конца текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев."Порядка 20 дворов мы отремонтируем до конца года. Сейчас нам выделяется еще 100 миллионов из республиканского бюджета, и 50 миллионов по результатам перевыполнения доходной части бюджета мы выделяем на эти мероприятия. Сейчас мы формируем окончательный список этих территорий, будут сделаны сметы, которые пройдут экспертизу, и начнутся строительно-монтажные работы", – сказал градоначальник.Афанасьев добавил, что на данный момент в Симферополе в этом году уже отремонтированы 28 междворовых проездов.Кроме того, продолжается работа по масштабному благоустройству дворовых территорий. По 10 объектам, на которые выделялись деньги по соглашению с правительством Москвы, полностью завершены."Поскольку мы закончили эти работы одними из первых по республике, нам выделили дополнительно средства на три дворовые территории, которые мы начали делать: на Балаклавской, Героев Сталинграда и Бела Куна. Это три больших двора. Эти работы планируем завершить до 1 декабря", - добавил глава администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядокЧто нужно для участия в программе "Комфортная городская среда" в КрымуВ Евпатории благоустроят 26 общественных территорий
https://crimea.ria.ru/20240827/kogda-perekroyut-gorbatyy-most-v-simferopole-1139916958.html
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михаил афанасьев, администрация симферополя, симферополь, городская среда, новости крыма, крым
В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов
Власти Симферополя потратят 150 млн рублей на ремонт 20 междворовых проездов до конца года
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Из бюджета Крыма и Симферополя выделено 150 миллионов рублей на ремонт 20 междворовых проездов в городе, все работы проведут до конца текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Порядка 20 дворов мы отремонтируем до конца года. Сейчас нам выделяется еще 100 миллионов из республиканского бюджета, и 50 миллионов по результатам перевыполнения доходной части бюджета мы выделяем на эти мероприятия. Сейчас мы формируем окончательный список этих территорий, будут сделаны сметы, которые пройдут экспертизу, и начнутся строительно-монтажные работы", – сказал градоначальник.
Афанасьев добавил, что на данный момент в Симферополе в этом году уже отремонтированы 28 междворовых проездов.
Кроме того, продолжается работа по масштабному благоустройству дворовых территорий. По 10 объектам, на которые выделялись деньги по соглашению с правительством Москвы, полностью завершены.
"Поскольку мы закончили эти работы одними из первых по республике, нам выделили дополнительно средства на три дворовые территории, которые мы начали делать: на Балаклавской, Героев Сталинграда и Бела Куна. Это три больших двора. Эти работы планируем завершить до 1 декабря", - добавил глава администрации.
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