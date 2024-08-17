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Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядок - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядок
Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядок - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядок
В Севастополе идет работа по приведению в порядок общественных пространств, в том числе скверов и парков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T08:57
2024-08-17T08:57
михаил развожаев
нацпроекты в крыму
реализация нацпроектов в крыму
нацпроект "жилье и городская среда"
новости
севастополь
городская среда
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе идет работа по приведению в порядок общественных пространств, в том числе скверов и парков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Михаил Развожаев пояснил, что благоустройство общественных пространств идет по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".В парк 50-летия Октября работают над созданием пространства для спокойного отдыха, зоны для занятий спортом с тренажерами, столом для тенниса, волейбольной площадкой и памп-треком."Также запланировали установить крытую сцену, чтобы можно было проводить культурные мероприятия. Сейчас специалисты занимаются монтажом инженерных сетей и готовят основание под плиточное и резиновое покрытия", – написал губернатор.В Родном идут работы на Центральной улице между домами № 31 и № 35. Здесь появятся площадки-островки для тихого и активного отдыха. Также в сквере установят парковые беседки, а для спортсменов поставят уличные тренажеры. Рабочие уже завершили демонтажные работы и установили парапеты.Кроме того, в этом году будут приводить в порядок сквер у Центрального рынка, зеленые зоны на проспекте Октябрьской революции и на улице Юбилейной во Фронтовом, сквер у мемориала "Погибшим односельчанам" в Любимовке.Благоустроят также территории в районе дома № 7В на улице Шевкопляса в Инкермане и в районе дома культуры в Вишневом, общественную территорию вблизи спортивной площадки в районе дома №24 на улице Ветвистой в Солнечном и сквер вокруг пруда "Зеленуха" в Орлином.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублейКто и когда благоустроит центр Феодосии за 134 миллионаВ Евпатории благоустроят 16 дворов и найдут место под детские площадки
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михаил развожаев, реализация нацпроектов в крыму, нацпроект "жилье и городская среда", новости, севастополь, городская среда, благоустройство
Благоустройство скверов и парков в Севастополе: что приведут в порядок

10 общественных пространств в Севастополе приведут в порядок – Развожаев

08:57 17.08.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевБлагоустройство скверов и парков в Севастополе
Благоустройство скверов и парков в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе идет работа по приведению в порядок общественных пространств, в том числе скверов и парков. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В этом году мы приводим в порядок 10 территорий – по одной в каждом муниципалитете, то есть работы идут не только в черте города, но и в сельской местности", – написал он в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев пояснил, что благоустройство общественных пространств идет по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
В парк 50-летия Октября работают над созданием пространства для спокойного отдыха, зоны для занятий спортом с тренажерами, столом для тенниса, волейбольной площадкой и памп-треком.
"Также запланировали установить крытую сцену, чтобы можно было проводить культурные мероприятия. Сейчас специалисты занимаются монтажом инженерных сетей и готовят основание под плиточное и резиновое покрытия", – написал губернатор.
В Родном идут работы на Центральной улице между домами № 31 и № 35. Здесь появятся площадки-островки для тихого и активного отдыха. Также в сквере установят парковые беседки, а для спортсменов поставят уличные тренажеры. Рабочие уже завершили демонтажные работы и установили парапеты.
Кроме того, в этом году будут приводить в порядок сквер у Центрального рынка, зеленые зоны на проспекте Октябрьской революции и на улице Юбилейной во Фронтовом, сквер у мемориала "Погибшим односельчанам" в Любимовке.
Благоустроят также территории в районе дома № 7В на улице Шевкопляса в Инкермане и в районе дома культуры в Вишневом, общественную территорию вблизи спортивной площадки в районе дома №24 на улице Ветвистой в Солнечном и сквер вокруг пруда "Зеленуха" в Орлином.
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Нацпроекты в КрымуМихаил РазвожаевРеализация Нацпроектов в КрымуНацпроект "Жилье и городская среда"НовостиСевастопольГородская средаБлагоустройство
 
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