https://crimea.ria.ru/20240724/chto-nuzhno-dlya-uchastiya-v-programme-komfortnaya-gorodskaya-sreda-v-krymu-1139074119.html

Что нужно для участия в программе "Комфортная городская среда" в Крыму

Что нужно для участия в программе "Комфортная городская среда" в Крыму - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Что нужно для участия в программе "Комфортная городская среда" в Крыму

Жителям домов, которые хотят привести домовую территорию в порядок в рамках программы "Комфортная городская среда", необходимо первым делом провести общее... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T07:12

2024-07-24T07:12

2024-07-24T07:12

городская среда

крым

новости крыма

общество

олег бышук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Жителям домов, которые хотят привести домовую территорию в порядок в рамках программы "Комфортная городская среда", необходимо первым делом провести общее собрание, а также получить в администрации муниципального образования список документов, которые необходимо заполнить. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал член регионального штаба Народного фронта в Крыму, заместитель директора организации "ЖКХ Контроль" в Крыму Олег Бышук.На втором этап важно наладить взаимодействие с местным депутатом, чтобы понимать, как он видит развитие округа, дворовой территории. Если, например, планируется установка детской площадки по программе депутатов, то депутат расскажет, в какие годы он это будет делать, уточнил Бышук.По словам Бышука, если есть возможность создать территориальное общественное самоуправление (ТОС) и поучаствовать в программе развития активных ТОСов, то это необходимо сделать. Пакет документов также можно получить в местной администрации.Ранее заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Андрей Клищевский рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым, что в Крыму в 2024 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроят 40 общественных территорий и 112 дворов, на эти цели из федерального бюджета и средств правительства Москвы выделено около трех миллиардов рублей.Кроме того министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Максим Новик отмечал, что работа по благоустройству сейчас в самом разгаре, она масштабная и потому разбита на этапы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории благоустроят 26 общественных территорийВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютВ парках Симферополя появится охрана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, крым, новости крыма, общество, олег бышук