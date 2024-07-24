Что нужно для участия в программе "Комфортная городская среда" в Крыму
Как поучаствовать в программе "Комфортная городская среда" в Крыму
© РИА Новости Крым . Юрий ЛобановСимферополь жилые кварталы
© РИА Новости Крым . Юрий Лобанов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Жителям домов, которые хотят привести домовую территорию в порядок в рамках программы "Комфортная городская среда", необходимо первым делом провести общее собрание, а также получить в администрации муниципального образования список документов, которые необходимо заполнить. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал член регионального штаба Народного фронта в Крыму, заместитель директора организации "ЖКХ Контроль" в Крыму Олег Бышук.
"Первым делом нужно провести общее собрание жильцов по вопросу участия в программе "Комфортная городская среда". Когда вы обратитесь в администрацию муниципального образования, вам предоставят весь пакет документов, а также протоколы бюллетеней, которые необходимо заполнить. Это первый этап", - рассказал он.
На втором этап важно наладить взаимодействие с местным депутатом, чтобы понимать, как он видит развитие округа, дворовой территории. Если, например, планируется установка детской площадки по программе депутатов, то депутат расскажет, в какие годы он это будет делать, уточнил Бышук.
По словам Бышука, если есть возможность создать территориальное общественное самоуправление (ТОС) и поучаствовать в программе развития активных ТОСов, то это необходимо сделать. Пакет документов также можно получить в местной администрации.
"Нужно избрать председателя ТОСа, провести собрание –и получить финансирование на детскую площадку или элементы озеленения, чтобы постепенно сделать свой двор более комфортным", - отметил он.
Ранее заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Андрей Клищевский рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым, что в Крыму в 2024 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроят 40 общественных территорий и 112 дворов, на эти цели из федерального бюджета и средств правительства Москвы выделено около трех миллиардов рублей.
Кроме того министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Максим Новик отмечал, что работа по благоустройству сейчас в самом разгаре, она масштабная и потому разбита на этапы.
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