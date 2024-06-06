https://crimea.ria.ru/20240606/v-parkakh-simferopolya-poyavitsya-okhrana-1137875901.html

В парках Симферополя появится охрана

В парках Симферополя появится охрана - РИА Новости Крым, 06.06.2024

В парках Симферополя появится охрана

В Симферополе на территориях благоустроенных общественных пространств выставят охрану для защиты от вандализма и использования объектов инфраструктуры не по... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T08:02

2024-06-06T08:02

2024-06-06T08:13

крым

симферополь

михаил афанасьев

радио "спутник в крыму"

городская среда

благоустройство

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111185/13/1111851330_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_4902f064973733e25c1a5f7ca33527f8.jpg

В парках Симферополя и на других благоустроенных территориях выставят охрану В парках Симферополя и на других благоустроенных территориях выставят охрану audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе на территориях благоустроенных общественных пространств выставят охрану для защиты от вандализма и использования объектов инфраструктуры не по назначению. К такому решению по итогам инспектирования парков пришел глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев. Об этом он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".В необходимости ставить охрану в общественных местах мэра убедила недавняя проверка благоустроенного в прошлом году парка Тренева в центре Симферополя.По его словам, где-то неизвестные снимают с фонтанов форсунки с полива, а на парковых газонах отдыхающие позволяют себе играть в футбол."Для футбола есть спортивная инфраструктура, и сегодня в городе ее хватает", – отметил глава города.Кроме того, в Гагаринском парке вылавливают из водоемов карпов кои и достают черепах. А в фонтанах, в том числе в новом музыкальном, на проспекте Кирова, устраивают массовые купания.Он напомнил, что в прошлом году жители Симферополя проголосовали за благоустройство Екатерининского сквера, и сегодня там уже активно ведутся работы. А в следующем году, также по желанию жителей, благоустроят еще одно востребованное городское пространство – Детский парк.На его территории уже размещены некоторые объекты для детей и молодежи, отметил Афанасьев. Восстановлен исторический скейт-парк "Таблетка", построен веревочный парк, открыта самая большая в Крыму интерактивная детская площадка и заработал Симферопольский зоопарк, который тоже сегодня очень востребован."И в 2025 году мы рассчитываем, что закончим благоустройство всего парка, и он у нас будет такой, каким должен быть парк в столице", – сказал глава администрации Симферополя.Он подчеркнул, что власти и коммунальные службы стараются прикладывать все силы для того, чтобы благоустраивать общественные и придомовые пространства максимально эффективно и в сжатые сроки. И призвал горожан относиться ко всему, что их окружает, бережно и с любовью.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве В Алупке ограничат доступ в Милютинский парк Фонтаны и брусчатка из Карелии: что сделано в Воронцовском дворце

https://crimea.ria.ru/20240605/realizatsiya-natsproektov-v-krymu-chto-budet-sdelano-v-etom-godu-1137874454.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, михаил афанасьев, городская среда, благоустройство, новости крыма