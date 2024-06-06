https://crimea.ria.ru/20240606/v-parkakh-simferopolya-poyavitsya-okhrana-1137875901.html
В парках Симферополя появится охрана
В парках Симферополя появится охрана - РИА Новости Крым, 06.06.2024
В парках Симферополя появится охрана
В Симферополе на территориях благоустроенных общественных пространств выставят охрану для защиты от вандализма и использования объектов инфраструктуры не по... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T08:02
2024-06-06T08:02
2024-06-06T08:13
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симферополь
михаил афанасьев
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городская среда
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новости крыма
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В парках Симферополя и на других благоустроенных территориях выставят охрану
В парках Симферополя и на других благоустроенных территориях выставят охрану
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе на территориях благоустроенных общественных пространств выставят охрану для защиты от вандализма и использования объектов инфраструктуры не по назначению. К такому решению по итогам инспектирования парков пришел глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев. Об этом он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".В необходимости ставить охрану в общественных местах мэра убедила недавняя проверка благоустроенного в прошлом году парка Тренева в центре Симферополя.По его словам, где-то неизвестные снимают с фонтанов форсунки с полива, а на парковых газонах отдыхающие позволяют себе играть в футбол."Для футбола есть спортивная инфраструктура, и сегодня в городе ее хватает", – отметил глава города.Кроме того, в Гагаринском парке вылавливают из водоемов карпов кои и достают черепах. А в фонтанах, в том числе в новом музыкальном, на проспекте Кирова, устраивают массовые купания.Он напомнил, что в прошлом году жители Симферополя проголосовали за благоустройство Екатерининского сквера, и сегодня там уже активно ведутся работы. А в следующем году, также по желанию жителей, благоустроят еще одно востребованное городское пространство – Детский парк.На его территории уже размещены некоторые объекты для детей и молодежи, отметил Афанасьев. Восстановлен исторический скейт-парк "Таблетка", построен веревочный парк, открыта самая большая в Крыму интерактивная детская площадка и заработал Симферопольский зоопарк, который тоже сегодня очень востребован."И в 2025 году мы рассчитываем, что закончим благоустройство всего парка, и он у нас будет такой, каким должен быть парк в столице", – сказал глава администрации Симферополя.Он подчеркнул, что власти и коммунальные службы стараются прикладывать все силы для того, чтобы благоустраивать общественные и придомовые пространства максимально эффективно и в сжатые сроки. И призвал горожан относиться ко всему, что их окружает, бережно и с любовью.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве В Алупке ограничат доступ в Милютинский парк Фонтаны и брусчатка из Карелии: что сделано в Воронцовском дворце
https://crimea.ria.ru/20240605/realizatsiya-natsproektov-v-krymu-chto-budet-sdelano-v-etom-godu-1137874454.html
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крым, симферополь, михаил афанасьев, городская среда, благоустройство, новости крыма
В парках Симферополя появится охрана
В парках Симферополя и на других благоустроенных территориях выставят охрану – мэр
08:02 06.06.2024 (обновлено: 08:13 06.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым.
В Симферополе на территориях благоустроенных общественных пространств выставят охрану для защиты от вандализма и использования объектов инфраструктуры не по назначению. К такому решению по итогам инспектирования парков пришел глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев. Об этом он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
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В необходимости ставить охрану в общественных местах мэра убедила недавняя проверка благоустроенного в прошлом году парка Тренева в центре Симферополя.
"Великолепное, как мне кажется, получилось у нас пространство для отдыха. Вчера вечером я решил пройтись, посмотреть, как работают фонтаны в целом. И пришел к выводу, что нам в общественные пространства, в парки надо ставить охрану", – сказал Афанасьев.
По его словам, где-то неизвестные снимают с фонтанов форсунки с полива, а на парковых газонах отдыхающие позволяют себе играть в футбол.
"Для футбола есть спортивная инфраструктура, и сегодня в городе ее хватает", – отметил глава города.
Кроме того, в Гагаринском парке вылавливают из водоемов карпов кои и достают черепах. А в фонтанах, в том числе в новом музыкальном, на проспекте Кирова, устраивают массовые купания.
"Дети купаются в фонтанах – это одно. А когда родители стоят с полотенцами и смотрят на это… Все-таки фонтан – это не место для купания. Конечно, когда очень жарко, наверное, очень хочется, особенно ребенку. Фонтан привлекает, притягивает, да. Но все-таки, наверное, нет. Фонтан не для этого", – прокомментировал происходящее Афанасьев.
Он напомнил, что в прошлом году жители Симферополя проголосовали за благоустройство Екатерининского сквера, и сегодня там уже активно ведутся работы. А в следующем году, также по желанию жителей, благоустроят еще одно востребованное городское пространство – Детский парк.
На его территории уже размещены некоторые объекты для детей и молодежи, отметил Афанасьев. Восстановлен исторический скейт-парк "Таблетка", построен веревочный парк, открыта самая большая в Крыму интерактивная детская площадка и заработал Симферопольский зоопарк, который тоже сегодня очень востребован.
"И в 2025 году мы рассчитываем, что закончим благоустройство всего парка, и он у нас будет такой, каким должен быть парк в столице", – сказал глава администрации Симферополя.
Он подчеркнул, что власти и коммунальные службы стараются прикладывать все силы для того, чтобы благоустраивать общественные и придомовые пространства максимально эффективно и в сжатые сроки. И призвал горожан относиться ко всему, что их окружает, бережно и с любовью.
"Мы не сможем благоустроить и сделать красивым весь город, если не научимся и не начнем к городской инфраструктуре относиться бережно, как в части ее эксплуатации, так и в части содержания", – заключил мэр.
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