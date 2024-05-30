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Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве
Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве
Новый сквер для прогулок и отдыха появился в Балаклаве на улице Новикова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T19:17
2024-05-30T19:17
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михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Новый сквер для прогулок и отдыха появился в Балаклаве на улице Новикова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, сквер оформили в античном стиле, установили арку и колоннаду. Также здесь обустроены газоны, альпийские горки с большими глиняными амфорами.Жители и гости города смогут отдохнуть в одной из двух просторных тенистых беседок с автоматической подсветкой. Также в новом сквере установлены фонари, модульный туалет, видеонаблюдение, оборудована подсветка.Губернатор уточнил, что для полива подвели воду. Благоустройство территории выполнено по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".Всего в этом году в Севастополе в порядок приводится 10 пространств – по одному в каждом муниципалитете.В марте в центре Симферополя была завершена реконструкция сквера Тренева.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропыВ Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоВ Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад
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новости, балаклава, городская среда, крым, новости крыма, михаил развожаев, севастополь, реализация нацпроектов в крыму
Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве

Сквер в античном стиле благоустроили в Балаклаве

19:17 30.05.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевНовый сквер в Балаклаве
Новый сквер в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Новый сквер для прогулок и отдыха появился в Балаклаве на улице Новикова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Новое пространство стало продолжением сквера с Пегасом, который мы построили два года назад. На месте обновленного городского пространства раньше были заросли. Рабочие также расчистили и укрепили русло речки Балаклавки", - говорится в сообщении.

По словам Развожаева, сквер оформили в античном стиле, установили арку и колоннаду. Также здесь обустроены газоны, альпийские горки с большими глиняными амфорами.
Жители и гости города смогут отдохнуть в одной из двух просторных тенистых беседок с автоматической подсветкой. Также в новом сквере установлены фонари, модульный туалет, видеонаблюдение, оборудована подсветка.
Губернатор уточнил, что для полива подвели воду. Благоустройство территории выполнено по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
Всего в этом году в Севастополе в порядок приводится 10 пространств – по одному в каждом муниципалитете.
В марте в центре Симферополя была завершена реконструкция сквера Тренева.
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НовостиБалаклаваГородская средаКрымНовости КрымаМихаил РазвожаевСевастопольРеализация Нацпроектов в Крыму
 
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