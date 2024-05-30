https://crimea.ria.ru/20240530/novyy-skver-v-antichnom-stile-poyavilsya-v-balaklave-1137735445.html

Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве

Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Новый сквер в античном стиле появился в Балаклаве

Новый сквер для прогулок и отдыха появился в Балаклаве на улице Новикова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T19:17

2024-05-30T19:17

2024-05-30T19:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Новый сквер для прогулок и отдыха появился в Балаклаве на улице Новикова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, сквер оформили в античном стиле, установили арку и колоннаду. Также здесь обустроены газоны, альпийские горки с большими глиняными амфорами.Жители и гости города смогут отдохнуть в одной из двух просторных тенистых беседок с автоматической подсветкой. Также в новом сквере установлены фонари, модульный туалет, видеонаблюдение, оборудована подсветка.Губернатор уточнил, что для полива подвели воду. Благоустройство территории выполнено по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".Всего в этом году в Севастополе в порядок приводится 10 пространств – по одному в каждом муниципалитете.В марте в центре Симферополя была завершена реконструкция сквера Тренева.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропыВ Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоВ Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский сад

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, балаклава, городская среда, крым, новости крыма, михаил развожаев, севастополь, реализация нацпроектов в крыму