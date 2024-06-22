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В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий
В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий - РИА Новости Крым, 22.06.2024
В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий
В Евпатории к осени благоустроят десять общественных территорий, еще 16 планируют приести в порядок в следующем году. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T19:37
2024-06-22T19:37
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории к осени благоустроят десять общественных территорий, еще 16 планируют приести в порядок в следующем году. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки текущих работ в городе.В рамках выезда в Евпаторию глава Сомина проверил ход работ по ремонту тротуаров на проспекте Ленина: к подрядчику есть замечания по установке люков - их установят на уровне асфальта, работа уже частично переделана. Замечания жильцов по благоустройству территорий по улице Советская, 4, 6, 8, 10 также исправят, как чтобы стройка не затрагивала зеленых насаждений.Адреса, по которым запланировано благоустройство в Евпатории в текущем году, ранее были размещены на официальном правительственном портале республики. В частности, это улмцы Советская, 4, 6, 8, 10; 60-летия Октября, 16, 16а, 18, 20а; 13-го Ноября, 79, 81, 83; проспект Победы, 55, 55а, 57; 9 Мая, 88, 86, 84, проспект Победы, 62; Луговая, 9, 9-го Мая, 108, 108А, 108Б, 108В, 112, 122, 124; проспект Победы, 46, 60, 70, а также двух дворовых территорий в поселках Мироном и Новоозерном.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютРеализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом годуБлагоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
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юрий гоцанюк, евпатория, новости крыма, крым, городская среда, благоустройство
В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий

В Евпатории за два года благоустроят 26 общественных территорий - Гоцанюк

19:37 22.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории
Скульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории к осени благоустроят десять общественных территорий, еще 16 планируют приести в порядок в следующем году. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки текущих работ в городе.

"В Евпатории реализуется десять территорий по благоустройству, до 1 сентября работы будут полностью завершены. Администрацией Евпатории ведется работа с жильцами МКД по согласованию 16 территорий, которые будут благоустроены в 2025 году", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

В рамках выезда в Евпаторию глава Сомина проверил ход работ по ремонту тротуаров на проспекте Ленина: к подрядчику есть замечания по установке люков - их установят на уровне асфальта, работа уже частично переделана. Замечания жильцов по благоустройству территорий по улице Советская, 4, 6, 8, 10 также исправят, как чтобы стройка не затрагивала зеленых насаждений.
Адреса, по которым запланировано благоустройство в Евпатории в текущем году, ранее были размещены на официальном правительственном портале республики. В частности, это улмцы Советская, 4, 6, 8, 10; 60-летия Октября, 16, 16а, 18, 20а; 13-го Ноября, 79, 81, 83; проспект Победы, 55, 55а, 57; 9 Мая, 88, 86, 84, проспект Победы, 62; Луговая, 9, 9-го Мая, 108, 108А, 108Б, 108В, 112, 122, 124; проспект Победы, 46, 60, 70, а также двух дворовых территорий в поселках Мироном и Новоозерном.
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Юрий ГоцанюкЕвпаторияНовости КрымаКрымГородская средаБлагоустройство
 
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