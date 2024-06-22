В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий
В Евпатории за два года благоустроят 26 общественных территорий - Гоцанюк
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории к осени благоустроят десять общественных территорий, еще 16 планируют приести в порядок в следующем году. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки текущих работ в городе.
"В Евпатории реализуется десять территорий по благоустройству, до 1 сентября работы будут полностью завершены. Администрацией Евпатории ведется работа с жильцами МКД по согласованию 16 территорий, которые будут благоустроены в 2025 году", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
В рамках выезда в Евпаторию глава Сомина проверил ход работ по ремонту тротуаров на проспекте Ленина: к подрядчику есть замечания по установке люков - их установят на уровне асфальта, работа уже частично переделана. Замечания жильцов по благоустройству территорий по улице Советская, 4, 6, 8, 10 также исправят, как чтобы стройка не затрагивала зеленых насаждений.
Адреса, по которым запланировано благоустройство в Евпатории в текущем году, ранее были размещены на официальном правительственном портале республики. В частности, это улмцы Советская, 4, 6, 8, 10; 60-летия Октября, 16, 16а, 18, 20а; 13-го Ноября, 79, 81, 83; проспект Победы, 55, 55а, 57; 9 Мая, 88, 86, 84, проспект Победы, 62; Луговая, 9, 9-го Мая, 108, 108А, 108Б, 108В, 112, 122, 124; проспект Победы, 46, 60, 70, а также двух дворовых территорий в поселках Мироном и Новоозерном.
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