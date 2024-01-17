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Капремонт дворов на 176 млн проведут в Евпатории - адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Капремонт дворов на 176 млн проведут в Евпатории - адреса
Капремонт дворов на 176 млн проведут в Евпатории - адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Капремонт дворов на 176 млн проведут в Евпатории - адреса
Десять дворов отремонтируют в Евпатории и прилегающих поселках до конца июля 2024 года, также в границах общественных территорий города появятся новые детские... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T07:25
2024-01-17T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Десять дворов отремонтируют в Евпатории и прилегающих поселках до конца июля 2024 года, также в границах общественных территорий города появятся новые детские площадки. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики. В соответствии с документом, речь идет о благоустройстве десяти евпаторийских дворовых территорий по адресам Советская,4, 6, 8, 10; 60-летия Октября, 16, 16а, 18, 20а; 13-го Ноября,79, 81, 83; проспект Победы, 55, 55а, 57; 9 Мая, 88, 86, 84, проспект Победы, 62; Луговая, 9, 9-го Мая, 108, 108А, 108Б, 108В, 112, 122, 124; проспект Победы, 46, 60, 70, а также двух дворовых территорий в поселках Мироном и Новоозерном.Кроме того, документ предполагает оборудование четырех детских площадок, которые установят в Евпатории по улицам имени 60-летия ВЛКСМ, 12,14 и на территории Лазурной набережной, а также в Мирном и Новоозерном.Общая стоимость работ составит более 176,3 млн рублей. Предельный срок исполнения контрактов – 1 августа 2024 года. Авансовые платежи не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства администрации Евпатории.В Крыму на благоустройство дворов и общественных пространств в 2024 году потратят два миллиарда рублей. Работы будут проводиться в рамках сотрудничества Крыма с правительством Москвы. Читайте также на РИА Новости Крым:Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работыНа благоустройство сельских территорий добавят денегВ Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий
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евпатория, городская среда, крым, новости крыма, общество
Капремонт дворов на 176 млн проведут в Евпатории - адреса

Капремонт десяти дворов проведут в Евпатории и в прилегающих поселках - документ

07:25 17.01.2024 (обновлено: 08:36 17.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт придомовых территорий в Симферополе
Ремонт придомовых территорий в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Десять дворов отремонтируют в Евпатории и прилегающих поселках до конца июля 2024 года, также в границах общественных территорий города появятся новые детские площадки. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики.
"Определить индивидуального предпринимателя Бегаса Виталия Петровича единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по благоустройству территорий", - сказано в сообщении.
В соответствии с документом, речь идет о благоустройстве десяти евпаторийских дворовых территорий по адресам Советская,4, 6, 8, 10; 60-летия Октября, 16, 16а, 18, 20а; 13-го Ноября,79, 81, 83; проспект Победы, 55, 55а, 57; 9 Мая, 88, 86, 84, проспект Победы, 62; Луговая, 9, 9-го Мая, 108, 108А, 108Б, 108В, 112, 122, 124; проспект Победы, 46, 60, 70, а также двух дворовых территорий в поселках Мироном и Новоозерном.
Кроме того, документ предполагает оборудование четырех детских площадок, которые установят в Евпатории по улицам имени 60-летия ВЛКСМ, 12,14 и на территории Лазурной набережной, а также в Мирном и Новоозерном.
Общая стоимость работ составит более 176,3 млн рублей. Предельный срок исполнения контрактов – 1 августа 2024 года. Авансовые платежи не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства администрации Евпатории.
В Крыму на благоустройство дворов и общественных пространств в 2024 году потратят два миллиарда рублей. Работы будут проводиться в рамках сотрудничества Крыма с правительством Москвы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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