https://crimea.ria.ru/20240117/kapremont-dvorov-na-176-mln-provedut-v-evpatorii---adresa-1134229143.html

Капремонт дворов на 176 млн проведут в Евпатории - адреса

Капремонт дворов на 176 млн проведут в Евпатории - адреса - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Капремонт дворов на 176 млн проведут в Евпатории - адреса

Десять дворов отремонтируют в Евпатории и прилегающих поселках до конца июля 2024 года, также в границах общественных территорий города появятся новые детские... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T07:25

2024-01-17T07:25

2024-01-17T08:36

евпатория

городская среда

крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1f/1120721521_0:339:1317:1080_1920x0_80_0_0_4e45092dd96afa799c42c22d3d0aaa7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Десять дворов отремонтируют в Евпатории и прилегающих поселках до конца июля 2024 года, также в границах общественных территорий города появятся новые детские площадки. Распоряжение главы Крыма об определении единого подрядчика опубликовано на официальном правительственном портале республики. В соответствии с документом, речь идет о благоустройстве десяти евпаторийских дворовых территорий по адресам Советская,4, 6, 8, 10; 60-летия Октября, 16, 16а, 18, 20а; 13-го Ноября,79, 81, 83; проспект Победы, 55, 55а, 57; 9 Мая, 88, 86, 84, проспект Победы, 62; Луговая, 9, 9-го Мая, 108, 108А, 108Б, 108В, 112, 122, 124; проспект Победы, 46, 60, 70, а также двух дворовых территорий в поселках Мироном и Новоозерном.Кроме того, документ предполагает оборудование четырех детских площадок, которые установят в Евпатории по улицам имени 60-летия ВЛКСМ, 12,14 и на территории Лазурной набережной, а также в Мирном и Новоозерном.Общая стоимость работ составит более 176,3 млн рублей. Предельный срок исполнения контрактов – 1 августа 2024 года. Авансовые платежи не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства администрации Евпатории.В Крыму на благоустройство дворов и общественных пространств в 2024 году потратят два миллиарда рублей. Работы будут проводиться в рамках сотрудничества Крыма с правительством Москвы. Читайте также на РИА Новости Крым:Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работыНа благоустройство сельских территорий добавят денегВ Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, городская среда, крым, новости крыма, общество