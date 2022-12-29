Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20221229/v-simferopole-otsenili-tempy-remonta-dvorov-i-territoriy-1126195521.html
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий - РИА Новости Крым, 29.12.2022
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий
Все запланированные работы по ремонту общественных и придомовых территорий Симферополя на 2022 год завершены. Об этом в четверг РИА Новости Крым рассказал глава РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T20:01
2022-12-29T20:01
эксклюзивы риа новости крым
симферополь
городская среда
общество
новости крыма
михаил афанасьев
благоустройство
массовое убийство в керченском политехническом колледже
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/19/1119300675_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9641c7c3d490f33a7fcc0e5ac3bb4dd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Все запланированные работы по ремонту общественных и придомовых территорий Симферополя на 2022 год завершены. Об этом в четверг РИА Новости Крым рассказал глава города Михаил Афанасьев.Как сообщал ранее начальник департамента городского хозяйства столичной администрации Роман Гусынин, в 2022 году Симферополь освоил порядка 900 млн рублей, отведенных на благоустройство. До конца месяца в городе обновят пять общественных и 37 дворовых территорий."Масштабно все территории закончены. В последние дни будут завершающие работы. В принципе, все территории у нас будут в готовности. Как общественные, так и придомовые", — сообщил Афанасьев.Он также анонсировал открытие новых локаций в Детском парке и завершение реконструкции скейтпарка.Благоустройство дворов в Симферополе и Керчи ведется в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Симферополе должны были за деньги столицы привести в порядок 17 дворовых территорий. Сметная стоимость капитального ремонта на дату утверждения заключения экспертизы (весна 2021 года) по всем территориям составила 241,5 миллионов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил завершить работы к 1 июля 2021 года. Срок сдачи в эксплуатацию пяти из 17 благоустраиваемых дворов в Симферополе в ноябре 2021 года в очередной раз перенесли.В мае заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова пояснила РИА Новости Крым, что работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дворов и общественных территорий в Симферополе и Керчи за счет московских денег были остановлены из-за оценки объектов и поиска нового подрядчика. Она заверила, что новые подрядчики уже найдены, а со старыми все обязательства расторгнуты.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в следующем году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей. Как сообщалось, в этом году в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе благоустроят еще 19 дворов за 630 млн рублейЧто теперь будет с дворами "московской программы" в КрымуКрым получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20221211/kogda-v-simferopole-zakonchat-blagoustroystvo-dvorov-mnogokvartirnykh-domov-1125698539.html
https://crimea.ria.ru/20221206/kak-poluchit-kompensatsiyu-ot-upravlyayuschey-kompanii-za-padenie-vo-dvore-1125715835.html
симферополь
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/19/1119300675_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f1ce44ab326395e8bce90e5b1fea7395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, городская среда, общество, новости крыма, михаил афанасьев, благоустройство, массовое убийство в керченском политехническом колледже, керчь
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий

Афанасьев: ремонт придомовых и общественных территорий Симферополя практически завершен

20:01 29.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖилой дом в Симферополе
Жилой дом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Все запланированные работы по ремонту общественных и придомовых территорий Симферополя на 2022 год завершены. Об этом в четверг РИА Новости Крым рассказал глава города Михаил Афанасьев.
Как сообщал ранее начальник департамента городского хозяйства столичной администрации Роман Гусынин, в 2022 году Симферополь освоил порядка 900 млн рублей, отведенных на благоустройство. До конца месяца в городе обновят пять общественных и 37 дворовых территорий.
"Масштабно все территории закончены. В последние дни будут завершающие работы. В принципе, все территории у нас будут в готовности. Как общественные, так и придомовые", — сообщил Афанасьев.
Он также анонсировал открытие новых локаций в Детском парке и завершение реконструкции скейтпарка.
Жилой дом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 09:07Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домов

"В следующем году мы уже с вами сможем пользоваться новыми замечательными локациями в Детском парке. Я напомню, у нас построен самый крутой в Южном федеральном округе веревочный парк, и сейчас заканчивается реконструкция скейтпарка. Всех приглашаем, я думаю, понравится всем", — обратился к горожанам мэр.

Благоустройство дворов в Симферополе и Керчи ведется в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Симферополе должны были за деньги столицы привести в порядок 17 дворовых территорий. Сметная стоимость капитального ремонта на дату утверждения заключения экспертизы (весна 2021 года) по всем территориям составила 241,5 миллионов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил завершить работы к 1 июля 2021 года. Срок сдачи в эксплуатацию пяти из 17 благоустраиваемых дворов в Симферополе в ноябре 2021 года в очередной раз перенесли.
В мае заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова пояснила РИА Новости Крым, что работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дворов и общественных территорий в Симферополе и Керчи за счет московских денег были остановлены из-за оценки объектов и поиска нового подрядчика. Она заверила, что новые подрядчики уже найдены, а со старыми все обязательства расторгнуты.
Гололёд в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 20:53
Как получить компенсацию от управляющей компании за падение во дворе
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в следующем году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей. Как сообщалось, в этом году в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе благоустроят еще 19 дворов за 630 млн рублей
Что теперь будет с дворами "московской программы" в Крыму
Крым получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСимферопольГородская средаОбществоНовости КрымаМихаил АфанасьевБлагоустройствоМассовое убийство в Керченском политехническом колледжеКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:28Главные новости Крыма: 29 декабря
21:09Памятники вернутся в Одессу с приходом российской армии
20:54Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядок
20:34В январе над Землей пронесутся магнитные бури - ученые назвали даты
20:32Комендантский час на новогодние праздники отменен в ряде регионов ЛНР
20:01В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий
19:41Это только начало: белорусский политолог о ЧП с украинской ракетой
19:22ВСУ обстреляли из минометов два поселка Курской области
19:14Как изменятся соцвыплаты в 2023 году
18:59Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом
18:28Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ
18:17Кадыров уверен в скорой победе России в спецоперации
17:55В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мосту
17:27Путин подписал указ о выплатах командированным в новые регионы РФ
17:15Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент
16:44Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты
16:25На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
16:12В Крыму стали производить больше вин, муки и яиц
15:20Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ
15:00Наркоплантации на островах Днепра: изъято свыше 700 кг каннабиса
Лента новостейМолния