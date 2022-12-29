https://crimea.ria.ru/20221229/v-simferopole-otsenili-tempy-remonta-dvorov-i-territoriy-1126195521.html
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий - РИА Новости Крым, 29.12.2022
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий
Все запланированные работы по ремонту общественных и придомовых территорий Симферополя на 2022 год завершены. Об этом в четверг РИА Новости Крым рассказал глава РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T20:01
2022-12-29T20:01
2022-12-29T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Все запланированные работы по ремонту общественных и придомовых территорий Симферополя на 2022 год завершены. Об этом в четверг РИА Новости Крым рассказал глава города Михаил Афанасьев.Как сообщал ранее начальник департамента городского хозяйства столичной администрации Роман Гусынин, в 2022 году Симферополь освоил порядка 900 млн рублей, отведенных на благоустройство. До конца месяца в городе обновят пять общественных и 37 дворовых территорий."Масштабно все территории закончены. В последние дни будут завершающие работы. В принципе, все территории у нас будут в готовности. Как общественные, так и придомовые", — сообщил Афанасьев.Он также анонсировал открытие новых локаций в Детском парке и завершение реконструкции скейтпарка.Благоустройство дворов в Симферополе и Керчи ведется в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Симферополе должны были за деньги столицы привести в порядок 17 дворовых территорий. Сметная стоимость капитального ремонта на дату утверждения заключения экспертизы (весна 2021 года) по всем территориям составила 241,5 миллионов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил завершить работы к 1 июля 2021 года. Срок сдачи в эксплуатацию пяти из 17 благоустраиваемых дворов в Симферополе в ноябре 2021 года в очередной раз перенесли.В мае заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова пояснила РИА Новости Крым, что работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дворов и общественных территорий в Симферополе и Керчи за счет московских денег были остановлены из-за оценки объектов и поиска нового подрядчика. Она заверила, что новые подрядчики уже найдены, а со старыми все обязательства расторгнуты.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в следующем году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей. Как сообщалось, в этом году в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе благоустроят еще 19 дворов за 630 млн рублейЧто теперь будет с дворами "московской программы" в КрымуКрым получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20221211/kogda-v-simferopole-zakonchat-blagoustroystvo-dvorov-mnogokvartirnykh-domov-1125698539.html
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симферополь, городская среда, общество, новости крыма, михаил афанасьев, благоустройство, массовое убийство в керченском политехническом колледже, керчь
В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий
Афанасьев: ремонт придомовых и общественных территорий Симферополя практически завершен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Все запланированные работы по ремонту общественных и придомовых территорий Симферополя на 2022 год завершены. Об этом в четверг РИА Новости Крым рассказал глава города Михаил Афанасьев.
Как сообщал
ранее начальник департамента городского хозяйства столичной администрации Роман Гусынин, в 2022 году Симферополь освоил порядка 900 млн рублей, отведенных на благоустройство. До конца месяца в городе обновят пять общественных и 37 дворовых территорий.
"Масштабно все территории закончены. В последние дни будут завершающие работы. В принципе, все территории у нас будут в готовности. Как общественные, так и придомовые", — сообщил Афанасьев.
Он также анонсировал открытие новых локаций в Детском парке и завершение реконструкции скейтпарка.
"В следующем году мы уже с вами сможем пользоваться новыми замечательными локациями в Детском парке. Я напомню, у нас построен самый крутой в Южном федеральном округе веревочный парк, и сейчас заканчивается реконструкция скейтпарка. Всех приглашаем, я думаю, понравится всем", — обратился к горожанам мэр.
Благоустройство дворов в Симферополе и Керчи ведется в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Симферополе должны были за деньги столицы привести в порядок 17 дворовых территорий. Сметная стоимость капитального ремонта на дату утверждения заключения экспертизы (весна 2021 года) по всем территориям составила 241,5 миллионов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил завершить работы к 1 июля 2021 года. Срок сдачи в эксплуатацию пяти из 17 благоустраиваемых дворов в Симферополе в ноябре 2021 года в очередной раз перенесли.
В мае заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова пояснила РИА Новости Крым, что работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дворов и общественных территорий в Симферополе и Керчи за счет московских денег были остановлены из-за оценки объектов и поиска нового подрядчика. Она заверила, что новые подрядчики уже найдены, а со старыми все обязательства расторгнуты.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в следующем году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей
. Как сообщалось, в этом году в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.
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