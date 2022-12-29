https://crimea.ria.ru/20221229/v-simferopole-otsenili-tempy-remonta-dvorov-i-territoriy-1126195521.html

В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий

В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий - РИА Новости Крым, 29.12.2022

В Симферополе оценили темпы ремонта дворов и территорий

Все запланированные работы по ремонту общественных и придомовых территорий Симферополя на 2022 год завершены. Об этом в четверг РИА Новости Крым рассказал глава РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T20:01

2022-12-29T20:01

2022-12-29T20:01

эксклюзивы риа новости крым

симферополь

городская среда

общество

новости крыма

михаил афанасьев

благоустройство

массовое убийство в керченском политехническом колледже

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/19/1119300675_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9641c7c3d490f33a7fcc0e5ac3bb4dd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Все запланированные работы по ремонту общественных и придомовых территорий Симферополя на 2022 год завершены. Об этом в четверг РИА Новости Крым рассказал глава города Михаил Афанасьев.Как сообщал ранее начальник департамента городского хозяйства столичной администрации Роман Гусынин, в 2022 году Симферополь освоил порядка 900 млн рублей, отведенных на благоустройство. До конца месяца в городе обновят пять общественных и 37 дворовых территорий."Масштабно все территории закончены. В последние дни будут завершающие работы. В принципе, все территории у нас будут в готовности. Как общественные, так и придомовые", — сообщил Афанасьев.Он также анонсировал открытие новых локаций в Детском парке и завершение реконструкции скейтпарка.Благоустройство дворов в Симферополе и Керчи ведется в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Симферополе должны были за деньги столицы привести в порядок 17 дворовых территорий. Сметная стоимость капитального ремонта на дату утверждения заключения экспертизы (весна 2021 года) по всем территориям составила 241,5 миллионов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил завершить работы к 1 июля 2021 года. Срок сдачи в эксплуатацию пяти из 17 благоустраиваемых дворов в Симферополе в ноябре 2021 года в очередной раз перенесли.В мае заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова пояснила РИА Новости Крым, что работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дворов и общественных территорий в Симферополе и Керчи за счет московских денег были остановлены из-за оценки объектов и поиска нового подрядчика. Она заверила, что новые подрядчики уже найдены, а со старыми все обязательства расторгнуты.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в следующем году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей. Как сообщалось, в этом году в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе благоустроят еще 19 дворов за 630 млн рублейЧто теперь будет с дворами "московской программы" в КрымуКрым получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20221211/kogda-v-simferopole-zakonchat-blagoustroystvo-dvorov-mnogokvartirnykh-domov-1125698539.html

https://crimea.ria.ru/20221206/kak-poluchit-kompensatsiyu-ot-upravlyayuschey-kompanii-za-padenie-vo-dvore-1125715835.html

симферополь

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, общество, новости крыма, михаил афанасьев, благоустройство, массовое убийство в керченском политехническом колледже, керчь