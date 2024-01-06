https://crimea.ria.ru/20240106/na-blagoustroystvo-selskikh-territoriy-uvelichat-finansirovanie-1134017736.html

На благоустройство сельских территорий добавят денег

На благоустройство сельских территорий добавят денег - РИА Новости Крым, 06.01.2024

На благоустройство сельских территорий добавят денег

Объемы господдержки регионов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий увеличены. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T10:39

2024-01-06T10:39

2024-01-06T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Объемы господдержки регионов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий увеличены. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.Кроме того, с 1 млн до 3 млн рублей увеличен минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий.В кабмине напомнили, что данная работа ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая была утверждена правительством по поручению президента в 2019 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на месте пустыря открыли скверРемонт дорог и благоустройство города - Михаил Афанасьев об итогах года69 общественных территорий благоустроили в Крыму в 2023: минЖКХ

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правительство россии, россия, экономика, общество, благоустройство, новости