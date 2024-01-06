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На благоустройство сельских территорий добавят денег - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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На благоустройство сельских территорий добавят денег
На благоустройство сельских территорий добавят денег - РИА Новости Крым, 06.01.2024
На благоустройство сельских территорий добавят денег
Объемы господдержки регионов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий увеличены. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 06.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Объемы господдержки регионов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий увеличены. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.Кроме того, с 1 млн до 3 млн рублей увеличен минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий.В кабмине напомнили, что данная работа ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая была утверждена правительством по поручению президента в 2019 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на месте пустыря открыли скверРемонт дорог и благоустройство города - Михаил Афанасьев об итогах года69 общественных территорий благоустроили в Крыму в 2023: минЖКХ
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правительство россии, россия, экономика, общество, благоустройство, новости
На благоустройство сельских территорий добавят денег

Кабмин увеличил размер господдержки на мероприятия по благоустройству сельских территорий

10:39 06.01.2024 (обновлено: 10:53 06.01.2024)
 
© Фото: пресс-служба крымского штаба ОНФБлагоустройство территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
Благоустройство территорий в рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды
© Фото: пресс-служба крымского штаба ОНФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Объемы господдержки регионов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий увеличены. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.
Максимальный размер господдержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий, увеличили с 2 млн до 3 млн рублей.
Кроме того, с 1 млн до 3 млн рублей увеличен минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий.
В кабмине напомнили, что данная работа ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", которая была утверждена правительством по поручению президента в 2019 году.
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