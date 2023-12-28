Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231228/v-sevastopole-na-meste-pustyrya-otkryli-skver-1133857169.html
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер
Новый сквер открылся в Севастополе на улице Степаняна. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, раньше на этом месте был пустырь. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T09:40
2023-12-28T09:40
нацпроекты в крыму
севастополь
городская среда
благоустройство
общество
новости крыма
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133857057_0:1:1050:592_1920x0_80_0_0_b7c6637f468ccc3fcce0fbc36fcc5dbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новый сквер открылся в Севастополе на улице Степаняна. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, раньше на этом месте был пустырь.По его словам, на месте пустыря появились дорожки, качели, спортивные тренажеры, детские площадки, освещение и видеонаблюдение, система оповещения. На территории высадили более сотни деревьев и кустарников.Сквер построен по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году по программе преображаются еще семь городских пространств, а в 2024 году по результатам общественного голосования запланированы работы на десяти объектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублейВ Севастополе зажгли главную городскую елку440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133857057_131:0:920:592_1920x0_80_0_0_a88cb2a191218d9b0c0a99f0b9b4a994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, городская среда, благоустройство, общество, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер

В Севастополе на месте бывшего пустыря открылся новый сквер площадью 7 тысяч "квадратов"

09:40 28.12.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открыли новый сквер
В Севастополе открыли новый сквер
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новый сквер открылся в Севастополе на улице Степаняна. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, раньше на этом месте был пустырь.
"Специалисты преобразили свыше 7 тысяч квадратных метров пространства. Новое место отдыха уже осваивают мамы с колясками и школьники, которые гуляют здесь после учебы. Кстати, для детей разного возраста сделали раздельные площадки. Сквер адаптировали и для маломобильных групп населения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте пустыря появились дорожки, качели, спортивные тренажеры, детские площадки, освещение и видеонаблюдение, система оповещения. На территории высадили более сотни деревьев и кустарников.
Сквер построен по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году по программе преображаются еще семь городских пространств, а в 2024 году по результатам общественного голосования запланированы работы на десяти объектах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей
В Севастополе зажгли главную городскую елку
440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе
 
Нацпроекты в КрымуСевастопольГородская средаБлагоустройствоОбществоНовости КрымаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы
10:40С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк
10:21По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
10:06Грипп А подтвердился у детей из поезда Москва – Симферополь
10:02Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг
09:48Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса
09:40В Севастополе на месте пустыря открыли сквер
09:32За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
09:11Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
08:38В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение
08:03Куда пойти с ребенком: новогодние премьеры в крымских театрах
07:35Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января
07:00Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурм
06:29Ночью над Крымом сбиты беспилотники – Минобороны
06:01Как Крым укомплектован медицинскими кадрами на конец 2023 года - Минздрав
05:32С поезда Москва – Симферополь госпитализировали детей
00:48Атака БПЛА на Севастополь - в море сбили беспилотник
00:01Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
23:05Главное за день: 27 декабря
Лента новостейМолния