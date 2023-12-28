https://crimea.ria.ru/20231228/v-sevastopole-na-meste-pustyrya-otkryli-skver-1133857169.html

В Севастополе на месте пустыря открыли сквер

В Севастополе на месте пустыря открыли сквер - РИА Новости Крым, 28.12.2023

В Севастополе на месте пустыря открыли сквер

Новый сквер открылся в Севастополе на улице Степаняна. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, раньше на этом месте был пустырь. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T09:40

2023-12-28T09:40

2023-12-28T09:40

нацпроекты в крыму

севастополь

городская среда

благоустройство

общество

новости крыма

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новый сквер открылся в Севастополе на улице Степаняна. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, раньше на этом месте был пустырь.По его словам, на месте пустыря появились дорожки, качели, спортивные тренажеры, детские площадки, освещение и видеонаблюдение, система оповещения. На территории высадили более сотни деревьев и кустарников.Сквер построен по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году по программе преображаются еще семь городских пространств, а в 2024 году по результатам общественного голосования запланированы работы на десяти объектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублейВ Севастополе зажгли главную городскую елку440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, благоустройство, общество, новости крыма, михаил развожаев