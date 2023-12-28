https://crimea.ria.ru/20231228/v-sevastopole-na-meste-pustyrya-otkryli-skver-1133857169.html
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер
Новый сквер открылся в Севастополе на улице Степаняна. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, раньше на этом месте был пустырь. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T09:40
2023-12-28T09:40
2023-12-28T09:40
нацпроекты в крыму
севастополь
городская среда
благоустройство
общество
новости крыма
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133857057_0:1:1050:592_1920x0_80_0_0_b7c6637f468ccc3fcce0fbc36fcc5dbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новый сквер открылся в Севастополе на улице Степаняна. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, раньше на этом месте был пустырь.По его словам, на месте пустыря появились дорожки, качели, спортивные тренажеры, детские площадки, освещение и видеонаблюдение, система оповещения. На территории высадили более сотни деревьев и кустарников.Сквер построен по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году по программе преображаются еще семь городских пространств, а в 2024 году по результатам общественного голосования запланированы работы на десяти объектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублейВ Севастополе зажгли главную городскую елку440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133857057_131:0:920:592_1920x0_80_0_0_a88cb2a191218d9b0c0a99f0b9b4a994.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, городская среда, благоустройство, общество, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе на месте пустыря открыли сквер
В Севастополе на месте бывшего пустыря открылся новый сквер площадью 7 тысяч "квадратов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новый сквер открылся в Севастополе на улице Степаняна. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, раньше на этом месте был пустырь.
"Специалисты преобразили свыше 7 тысяч квадратных метров пространства. Новое место отдыха уже осваивают мамы с колясками и школьники, которые гуляют здесь после учебы. Кстати, для детей разного возраста сделали раздельные площадки. Сквер адаптировали и для маломобильных групп населения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте пустыря появились дорожки, качели, спортивные тренажеры, детские площадки, освещение и видеонаблюдение, система оповещения. На территории высадили более сотни деревьев и кустарников.
Сквер построен по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году по программе преображаются еще семь городских пространств, а в 2024 году по результатам общественного голосования запланированы работы на десяти объектах.
Читайте также на РИА Новости Крым: