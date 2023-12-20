https://crimea.ria.ru/20231220/v-sevastopole-zazhgli-glavnuyu-gorodskuyu-elku-1133694872.html

В Севастополе зажгли главную городскую елку

В Севастополе зажгли главную городскую елку - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Севастополе зажгли главную городскую елку

На площади Нахимова в Севастополе в среду вечером зажгли главную городскую елку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T21:38

2023-12-20T21:38

2023-12-20T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. На площади Нахимова в Севастополе в среду вечером зажгли главную городскую елку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что высота главного праздничного дерева города-героя – 20 метров, а вес – около 28 тонн.Кроме того, новогодняя инсталляция открыта для горожан и гостей и на Приморском бульваре.В Симферополе главная столичная елка зажглась 19 декабря. 16 декабря в симферопольском Детском парке открылась новогодняя почта Деда Мороза, а также научная площадка для детей. Она включает в себя пять тематических локаций: Океан, Космос, Экология, Агро и Музыка. Через игру дети смогут освоить важные навыки и получить новые знания.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового годаНовогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елкуГде в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новый год 2024, михаил развожаев, праздники и памятные даты, новости крыма, общество