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В Севастополе зажгли главную городскую елку - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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В Севастополе зажгли главную городскую елку
В Севастополе зажгли главную городскую елку - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Севастополе зажгли главную городскую елку
На площади Нахимова в Севастополе в среду вечером зажгли главную городскую елку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. На площади Нахимова в Севастополе в среду вечером зажгли главную городскую елку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что высота главного праздничного дерева города-героя – 20 метров, а вес – около 28 тонн.Кроме того, новогодняя инсталляция открыта для горожан и гостей и на Приморском бульваре.В Симферополе главная столичная елка зажглась 19 декабря. 16 декабря в симферопольском Детском парке открылась новогодняя почта Деда Мороза, а также научная площадка для детей. Она включает в себя пять тематических локаций: Океан, Космос, Экология, Агро и Музыка. Через игру дети смогут освоить важные навыки и получить новые знания.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать живую елку и сохранить ее до Нового годаНовогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елкуГде в Симферополе можно отправить письмо Деду Морозу
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севастополь, новый год 2024, михаил развожаев, праздники и памятные даты, новости крыма, общество
В Севастополе зажгли главную городскую елку

Главную елку города зажгли на площади Нахимова в Севастополе

21:38 20.12.2023 (обновлено: 21:45 20.12.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе зажгли главную городскую елку
В Севастополе зажгли главную городскую елку
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. На площади Нахимова в Севастополе в среду вечером зажгли главную городскую елку. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что высота главного праздничного дерева города-героя – 20 метров, а вес – около 28 тонн.
"Она украшена мультимедийными гирляндами, которые состоят из более чем 7 тысяч огоньков — причем гирлянды настроены так, что елка все время раскрашивается в разные цвета. Красная звезда на верхушке освещена более чем 800 светодиодами. А на ветках развесили около 500 шариков. Кстати, специалисты говорят, что только ее основание весит 25,5 тонн", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, новогодняя инсталляция открыта для горожан и гостей и на Приморском бульваре.
В Симферополе главная столичная елка зажглась 19 декабря. 16 декабря в симферопольском Детском парке открылась новогодняя почта Деда Мороза, а также научная площадка для детей. Она включает в себя пять тематических локаций: Океан, Космос, Экология, Агро и Музыка. Через игру дети смогут освоить важные навыки и получить новые знания.
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СевастопольНовый год 2024Михаил РазвожаевПраздники и памятные датыНовости КрымаОбщество
 
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