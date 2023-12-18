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Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку
Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку
Около двух тысяч детей зажгли огни на главной елке "Артека", установленной на Дворцовой площади. Перед этим в лагерях детского центра прошли встречи с... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T13:30
2023-12-18T13:30
2023-12-18T13:30
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Около двух тысяч детей зажгли огни на главной елке "Артека", установленной на Дворцовой площади. Перед этим в лагерях детского центра прошли встречи с новогодними героями, сообщили в пресс-службе МДЦ."Первая сказка подарила детям встречу со Снегурочкой, Дедом Морозом, Снежинками, Бабой Ягой, Кикиморой. Интересный сюжет, любимые песни и сказочная атмосфера не оставили равнодушными артековцев "Лазурного" и "Кипарисного", - рассказали в "Артеке".В лагерях "Янтарный" и "Речной" прошла артековская версия всем известной телевизионной сказки "Новогодние приключения Маши и Вити". А для ребят "Морского" и "Хрустального" вожатые и сотрудники детского центра подготовили музыкальный спектакль, главная героиня которого отправилась в путешествие по своим снам в поисках чуда.В эту смену в "Артеке" наряду с другими ребятами отдыхают 50 детей ветеранов и погибших участников специальной военной операции, которые приехали в детский центр в рамках соглашения о сотрудничестве с Государственным фондом "Защитники Отечества" и при поддержке Министерства просвещения РФ. Кроме того, приехали в "Артек" школьники из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей."Мне очень понравилось. Замечательно выступили вожатые и сотрудники "Артека", мы увидели прекрасную сказку. Такие события мотивируют верить в чудеса", – поделился Дмитрий из города Ровеньки, ЛНР.У новогодней елки развернулась "Мастерская Деда Мороза", где были представлены более 50 технических, творческих и спортивных площадок. Каждый участник мог найти себе занятие по вкусу, а также записать новогоднее поздравление и обращение к детям всего мира.16 декабря в симферопольском Детском парке открылась новогодняя почта Деда Мороза, а также научная площадка для детей. Она включает в себя пять тематических локаций: Океан, Космос, Экология, Агро и Музыка. Через игру дети смогут освоить важные навыки и получить новые знанияЧитайте также на РИА Новости Крым:"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акцииМассовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - АксеновГде в Симферополе можно купить новогоднюю елку
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мдц "артек", новый год 2024, дети, крым, ялта, гурзуф, общество, новости крыма
Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку
На Дворцовой площади "Артека" две тысячи школьников зажгли новогоднюю елку
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Около двух тысяч детей зажгли огни на главной елке "Артека", установленной на Дворцовой площади. Перед этим в лагерях детского центра прошли встречи с новогодними героями, сообщили в пресс-службе МДЦ.
"Первая сказка подарила детям встречу со Снегурочкой, Дедом Морозом, Снежинками, Бабой Ягой, Кикиморой. Интересный сюжет, любимые песни и сказочная атмосфера не оставили равнодушными артековцев "Лазурного" и "Кипарисного", - рассказали в "Артеке".
В лагерях "Янтарный" и "Речной" прошла артековская версия всем известной телевизионной сказки "Новогодние приключения Маши и Вити". А для ребят "Морского" и "Хрустального" вожатые и сотрудники детского центра подготовили музыкальный спектакль, главная героиня которого отправилась в путешествие по своим снам в поисках чуда.
В эту смену в "Артеке" наряду с другими ребятами отдыхают 50 детей ветеранов и погибших участников специальной военной операции, которые приехали в детский центр в рамках соглашения о сотрудничестве с Государственным фондом "Защитники Отечества" и при поддержке Министерства просвещения РФ. Кроме того, приехали в "Артек" школьники из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Мне очень понравилось. Замечательно выступили вожатые и сотрудники "Артека", мы увидели прекрасную сказку. Такие события мотивируют верить в чудеса", – поделился Дмитрий из города Ровеньки, ЛНР.
"Когда на Дворцовой площади зажглась елка, было радостно, ведь скоро придет Новый год, и это первый стук Деда Мороза в дверь. Мне понравилось, что объединились разные лагеря "Артека" – "Янтарный" и "Морской". Я почувствовал сплоченность и то самое новогоднее чудо", – сказал Максим из Курска.
У новогодней елки развернулась "Мастерская Деда Мороза", где были представлены более 50 технических, творческих и спортивных площадок. Каждый участник мог найти себе занятие по вкусу, а также записать новогоднее поздравление и обращение к детям всего мира.
16 декабря в симферопольском Детском парке открылась новогодняя почта Деда Мороза
, а также научная площадка для детей. Она включает в себя пять тематических локаций: Океан, Космос, Экология, Агро и Музыка. Через игру дети смогут освоить важные навыки и получить новые знания
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