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440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе
440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.12.2023
440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе
Почти 440 тысяч "квадратов" жилья введено в эксплуатацию в Севастополе, сейчас в городе строят еще 17 многоэтажек. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T21:23
2023-12-21T21:23
севастополь
михаил развожаев
благоустройство
жилье в крыму
жилье
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РА Новости Крым. Почти 440 тысяч "квадратов" жилья введено в эксплуатацию в Севастополе, сейчас в городе строят еще 17 многоэтажек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.Пространство для жизни"На сегодняшний день введено в эксплуатацию 438,5 тыс. кв. метров жилья, также ведется строительство 17 многоквартирных домов жилой площадью 97 тысяч квадратных метров", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Всего по федеральной программе развития Крыма и Севастополя в городе завершены 18 капитальных строек, в том числе построены четыре детских сада, три физкультурно-оздоровительных комплекса в Верхнесадовом, Каче и Инкермане, поликлиника в Казачьей бухте и другие объекты. Готовятся к вводу в эксплуатацию еще семь, в том числе два корпуса двух начальных школ.Зеленые зоныПо проекту "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Севастополе благоустраивают семь территорий, добавил Развожаев. В том числе это зеленые зоны по улицам Степаняна, Маршала Геловани, Новикова, сквер по улицам Горпищенко и сквер Ветеранов в Инкермане, парк 100-летия Качи в одноименном поселке и территория в районе церкви в селе Дальнем.Севастополь раннее вошел в число российских регионов, лидирующих по показателям исполнения программ национального проекта "Безопасные качественные дороги". Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утвердили границы зон охраны объектов культурного значенияВ Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквераВ Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое
https://crimea.ria.ru/20231123/proekt-genplana-sevastopolya-gotov-chto-on-predpolagaet-1133018150.html
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севастополь, михаил развожаев, благоустройство, жилье в крыму, жилье, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), общество, новости крыма
440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе

Почти 440 тысяч "квадратов" жилья введено в эксплуатацию в Севастополе - Развожаев

21:23 21.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСевастополь зимой
Севастополь зимой - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РА Новости Крым. Почти 440 тысяч "квадратов" жилья введено в эксплуатацию в Севастополе, сейчас в городе строят еще 17 многоэтажек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.

Пространство для жизни

"На сегодняшний день введено в эксплуатацию 438,5 тыс. кв. метров жилья, также ведется строительство 17 многоквартирных домов жилой площадью 97 тысяч квадратных метров", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Всего по федеральной программе развития Крыма и Севастополя в городе завершены 18 капитальных строек, в том числе построены четыре детских сада, три физкультурно-оздоровительных комплекса в Верхнесадовом, Каче и Инкермане, поликлиника в Казачьей бухте и другие объекты. Готовятся к вводу в эксплуатацию еще семь, в том числе два корпуса двух начальных школ.

Зеленые зоны

По проекту "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Севастополе благоустраивают семь территорий, добавил Развожаев.
В том числе это зеленые зоны по улицам Степаняна, Маршала Геловани, Новикова, сквер по улицам Горпищенко и сквер Ветеранов в Инкермане, парк 100-летия Качи в одноименном поселке и территория в районе церкви в селе Дальнем.
Севастополь раннее вошел в число российских регионов, лидирующих по показателям исполнения программ национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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СевастопольМихаил РазвожаевБлагоустройствоЖилье в КрымуЖильеИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)ОбществоНовости Крыма
 
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