https://crimea.ria.ru/20231221/440-tysyach-kvadratov-skolko-zhilykh-novostroek-vozveli-v-sevastopole-1133718619.html

440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе

440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.12.2023

440 тысяч "квадратов": сколько жилых новостроек возвели в Севастополе

Почти 440 тысяч "квадратов" жилья введено в эксплуатацию в Севастополе, сейчас в городе строят еще 17 многоэтажек. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T21:23

2023-12-21T21:23

2023-12-21T21:23

севастополь

михаил развожаев

благоустройство

жилье в крыму

жилье

ирек файзуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РА Новости Крым. Почти 440 тысяч "квадратов" жилья введено в эксплуатацию в Севастополе, сейчас в городе строят еще 17 многоэтажек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.Пространство для жизни"На сегодняшний день введено в эксплуатацию 438,5 тыс. кв. метров жилья, также ведется строительство 17 многоквартирных домов жилой площадью 97 тысяч квадратных метров", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Всего по федеральной программе развития Крыма и Севастополя в городе завершены 18 капитальных строек, в том числе построены четыре детских сада, три физкультурно-оздоровительных комплекса в Верхнесадовом, Каче и Инкермане, поликлиника в Казачьей бухте и другие объекты. Готовятся к вводу в эксплуатацию еще семь, в том числе два корпуса двух начальных школ.Зеленые зоныПо проекту "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Севастополе благоустраивают семь территорий, добавил Развожаев. В том числе это зеленые зоны по улицам Степаняна, Маршала Геловани, Новикова, сквер по улицам Горпищенко и сквер Ветеранов в Инкермане, парк 100-летия Качи в одноименном поселке и территория в районе церкви в селе Дальнем.Севастополь раннее вошел в число российских регионов, лидирующих по показателям исполнения программ национального проекта "Безопасные качественные дороги". Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утвердили границы зон охраны объектов культурного значенияВ Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквераВ Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, благоустройство, жилье в крыму, жилье, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), общество, новости крыма