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В Севастополе утвердили границы зон охраны объектов культурного значения - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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В Севастополе утвердили границы зон охраны объектов культурного значения
В Севастополе утвердили границы зон охраны объектов культурного значения - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Севастополе утвердили границы зон охраны объектов культурного значения
Власти Севастополя утвердили границы зон охраны объектов культурного значения, а также режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T21:49
2023-06-29T21:51
севастополь
правительство севастополя
оопт
охрана культурного наследия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя утвердили границы зон охраны объектов культурного значения, а также режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах этих территорий. Об этом сообщает прессс-служба городского правительства.Постановление устанавливает объединенную зону охраны в отношении 172 объектов культурного наследия как федерального, так и регионального значения.Как сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова, в регионе будет установлено три вида зон: единая охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого природного участка."Во всех зонах охраны разрешается ремонт и реконструкция линейных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры и прокладка новых подземным способом, проведение аварийно-восстановительных работ по содержанию объектов и электросетевого хозяйства, благоустройство и озеленение", - уточнила она.При этом запрещается строительство капитальных объектов, увеличение высоты или габаритов имеющихся зданий. Также нельзя будет устанавливать непрозрачные ограждения в границах единой охранной зоны и единой зоне охраняемого природного ландшафта. Стилистика и архитектурные решения не должны меняться.Одиннадцать постановлений об утверждении зон охраны памятников истории и культуры, принятых ранее, решено отменить. Теперь они будут учтены в объединенной зоне охраны.Данное решение необходимо для оптимизации регулирования градостроительной деятельности в центре Севастополя, пояснили в правительстве.В сентябре новые зоны охраны с ограничением строительства появились на Северной стороне Севастополя, в курортном поселке Любимовка. Речь об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Бельбекская группа береговых батарей № 16 (Хрулева) и № 24".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительстваВ Севастополе три дерева стали памятниками с зонами охраныВ центре Севастополя – новая охранная зона: что изменится
https://crimea.ria.ru/20210204/V-Sevastopole-tri-voennykh-memoriala-poluchili-okhrannuyu-zonu-1119224910.html
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севастополь, правительство севастополя, оопт, охрана культурного наследия, общество, новости крыма
В Севастополе утвердили границы зон охраны объектов культурного значения

Власти Севастополе утвердили границы зон охраны объектов культурного значения

21:49 29.06.2023 (обновлено: 21:51 29.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПлощадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову.
Площадь нахимова в Севастополе. Памятник адмиралу нахимову. - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя утвердили границы зон охраны объектов культурного значения, а также режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах этих территорий. Об этом сообщает прессс-служба городского правительства.
Постановление устанавливает объединенную зону охраны в отношении 172 объектов культурного наследия как федерального, так и регионального значения.
"Зоны охраны утвердили в отношении территорий, расположенных в центральной части города вдоль улиц Адмирала Октябрьского, Большой Морской, Василия Кучера, Воронина, Ленина, Луначарского, Одесской, Пушкина, Советской, Суворова, Терещенко, пл. Нахимова, пл. Суворова, пр. Нахимова", - уточняется в сообщении.
Как сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова, в регионе будет установлено три вида зон: единая охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого природного участка.
"Во всех зонах охраны разрешается ремонт и реконструкция линейных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры и прокладка новых подземным способом, проведение аварийно-восстановительных работ по содержанию объектов и электросетевого хозяйства, благоустройство и озеленение", - уточнила она.
При этом запрещается строительство капитальных объектов, увеличение высоты или габаритов имеющихся зданий. Также нельзя будет устанавливать непрозрачные ограждения в границах единой охранной зоны и единой зоне охраняемого природного ландшафта. Стилистика и архитектурные решения не должны меняться.
Одиннадцать постановлений об утверждении зон охраны памятников истории и культуры, принятых ранее, решено отменить. Теперь они будут учтены в объединенной зоне охраны.
Данное решение необходимо для оптимизации регулирования градостроительной деятельности в центре Севастополя, пояснили в правительстве.
В сентябре новые зоны охраны с ограничением строительства появились на Северной стороне Севастополя, в курортном поселке Любимовка. Речь об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Бельбекская группа береговых батарей № 16 (Хрулева) и № 24".
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