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В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства
В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства
Новые зоны охраны с ограничением строительства появились на Северной стороне Севастополя, в курортном поселке Любимовка. Соответствующее решение принято на... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T16:33
2022-09-28T16:35
севастополь
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Новые зоны охраны с ограничением строительства появились на Северной стороне Севастополя, в курортном поселке Любимовка. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Речь идет об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Бельбекская группа береговых батарей № 16 (Хрулева) и № 24".По словам и. о. начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) Светланы Никитиной, памятник расположен в отдалении от жилой и административно-деловой застройки, в связи с чем зон охраны будет две."Это зона охраняемого ландшафта и зона регулирования застройки", – пояснила Никитина.Зона охраняемого ландшафта проходит от магистральной дороги Севастополь – Саки до памятника и запрещает какое-либо строительство, кроме объектов инженерной инфраструктуры, то есть сетей и дорог, отметила она. При этом частичное благоустройство территории допустимо "при условии сохранения ландшафтных характеристик", то есть создать здесь парк будет возможно, уточнила Никитина.Согласно установленной зоне регулирования застройки вводятся ограничения по высотности, "чтобы сохранить визуальное раскрытие на памятник", отметила она. Максимальная допустимая высотность построек в этом районе, согласно новым требованиям, – 13 метров."Требование распространяется как на новые, так и на реконструкцию существующих объектов капитального строительства", – заметила Никитина.Построек здесь пока нет, пояснила она, и нормы нацелены скорее на будущее, когда территорию начнут благоустраивать.
https://crimea.ria.ru/20220422/dikiy-plyazh-v-sevastopole-stal-pamyatnikom-prirody-1123019777.html
https://crimea.ria.ru/20220415/v-sevastopole-poyavilas-novaya-okhrannaya-zona-1122957966.html
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севастополь, городская среда
В Севастополе появились новые зоны охраны с ограничением строительства

В Северной стороне Севастополя появились новые зоны охраны с ограничением строительства

16:33 28.09.2022 (обновлено: 16:35 28.09.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Новые зоны охраны с ограничением строительства появились на Северной стороне Севастополя, в курортном поселке Любимовка. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.
Речь идет об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Бельбекская группа береговых батарей № 16 (Хрулева) и № 24".
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По словам и. о. начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) Светланы Никитиной, памятник расположен в отдалении от жилой и административно-деловой застройки, в связи с чем зон охраны будет две.
"Это зона охраняемого ландшафта и зона регулирования застройки", – пояснила Никитина.
Зона охраняемого ландшафта проходит от магистральной дороги Севастополь – Саки до памятника и запрещает какое-либо строительство, кроме объектов инженерной инфраструктуры, то есть сетей и дорог, отметила она. При этом частичное благоустройство территории допустимо "при условии сохранения ландшафтных характеристик", то есть создать здесь парк будет возможно, уточнила Никитина.
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Согласно установленной зоне регулирования застройки вводятся ограничения по высотности, "чтобы сохранить визуальное раскрытие на памятник", отметила она. Максимальная допустимая высотность построек в этом районе, согласно новым требованиям, – 13 метров.
"Требование распространяется как на новые, так и на реконструкцию существующих объектов капитального строительства", – заметила Никитина.
Построек здесь пока нет, пояснила она, и нормы нацелены скорее на будущее, когда территорию начнут благоустраивать.
 
СевастопольГородская среда
 
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