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В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера
В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера
Экс-начальник отдела севастопольского предприятия "Парки и скверы" пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий при реконструкции сквера... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T13:26
2023-11-09T13:26
севастополь
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строительство
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Экс-начальник отдела севастопольского предприятия "Парки и скверы" пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий при реконструкции сквера Ленинского комсомола. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в 2019 году при капремонте территории сквера подрядчик не выполнил часть работ, при этом отчитался о их полном выполнении. Начальник профильного отдела, в свою очередь, не проконтролировал ситуацию и подписал акты без проведения экспертизы.Уголовное дело в отношении бывшего начальника "Парков и скверов" передано в суд. Директор строительной фирмы привлечен к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, уточнили в Следственном комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейВ Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиямиМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
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РИА Новости Крым
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Новости
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севастополь, крымский следком, новости крыма, происшествия, строительство, благоустройство, суд
В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера

Следком: экс-глава отдела севастопольских "Парков и скверов" пойдет под суд

13:26 09.11.2023
 
© Следком Крыма и СевастополяЭкс-глава отдела севастопольских "Парков и скверов" пойдет под суд
Экс-глава отдела севастопольских Парков и скверов пойдет под суд
© Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Экс-начальник отдела севастопольского предприятия "Парки и скверы" пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий при реконструкции сквера Ленинского комсомола. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в 2019 году при капремонте территории сквера подрядчик не выполнил часть работ, при этом отчитался о их полном выполнении. Начальник профильного отдела, в свою очередь, не проконтролировал ситуацию и подписал акты без проведения экспертизы.

"Согласно заключению эксперта, стоимость фактически невыполненных строительной фирмой работ превысила 1,5 млн. рублей", – сказано в сообщении СК.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника "Парков и скверов" передано в суд. Директор строительной фирмы привлечен к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, уточнили в Следственном комитете.
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