https://crimea.ria.ru/20231109/v-sevastopole-nedoschitalis-15-milliona-rubley-pri-kapremonte-skvera-1132683703.html

В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера

В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера - РИА Новости Крым, 09.11.2023

В Севастополе недосчитались 1,5 миллиона рублей при капремонте сквера

Экс-начальник отдела севастопольского предприятия "Парки и скверы" пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий при реконструкции сквера... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T13:26

2023-11-09T13:26

2023-11-09T13:26

севастополь

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строительство

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Экс-начальник отдела севастопольского предприятия "Парки и скверы" пойдет под суд по обвинению в превышении должностных полномочий при реконструкции сквера Ленинского комсомола. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, в 2019 году при капремонте территории сквера подрядчик не выполнил часть работ, при этом отчитался о их полном выполнении. Начальник профильного отдела, в свою очередь, не проконтролировал ситуацию и подписал акты без проведения экспертизы.Уголовное дело в отношении бывшего начальника "Парков и скверов" передано в суд. Директор строительной фирмы привлечен к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, уточнили в Следственном комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейВ Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиямиМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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