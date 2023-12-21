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В Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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В Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое
В Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое
В Севастополе завершен первый за 60 лет капремонт школы в селе Хмельницкое. Занятия здесь начнутся после Нового года, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T16:57
2023-12-21T16:57
михаил развожаев
школа
образование в крыму и севастополе
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новости крыма
севастополь
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе завершен первый за 60 лет капремонт школы в селе Хмельницкое. Занятия здесь начнутся после Нового года, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Подрядчик укрепил фундамент, заменил кровлю, инженерные сети. В здании оборудовали столовую, где для детей будет организовано горячее питание, и комплекс медицинских кабинетов. Также в школе обновлен спортивный зал, к нему добавились раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек.Кроме того, для школы закупили новую мебель, учебники, экраны и мультимедийные доски. Оборудовали кабинеты химии, физики и информатики. По периметру установили забор, наладили системы доступа, пожарной безопасности. Сейчас заканчивается благоустройство территории, добавил губернатор.В школе № 36 учатся дети с 1 по 9 классы. Планируется, что в 2026-27 годах она получит лицензию на обучение и 10-11 классов. Программа капремонта школ реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она рассчитана на пять лет. В Севастополе за это время планируется выполнить работы в 71 здании в 40 школах.Президент России Владимир Путин сообщил, что до конца года в России обновят более 1,5 тысячи школ.Читайте также на РИА Новости Крым:Спальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению судаВ Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверейБюджет - 2024: сколько денег выделят на образование
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михаил развожаев, школа, образование в крыму и севастополе, новости, крым, новости крыма, севастополь, владимир путин (политик)
В Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое

В Севастополе завершился капремонт в школе №36 в селе Хмельницкое

16:57 21.12.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое
В Севастополе капитально отремонтировали школу в селе Хмельницкое
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе завершен первый за 60 лет капремонт школы в селе Хмельницкое. Занятия здесь начнутся после Нового года, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Как и во многих других случаях, со времен постройки здания ремонта в нем не было ни разу. Школа №36 открылась в Хмельницком в 1961 году, и за прошедшие 60 с лишним лет, конечно, пришла в негодность, – написал в Telegram-канале Развожаев и добавил, что "благодаря президентской программе капитального ремонта школ в прошлом году здесь начались работы".
Подрядчик укрепил фундамент, заменил кровлю, инженерные сети. В здании оборудовали столовую, где для детей будет организовано горячее питание, и комплекс медицинских кабинетов. Также в школе обновлен спортивный зал, к нему добавились раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек.
Кроме того, для школы закупили новую мебель, учебники, экраны и мультимедийные доски. Оборудовали кабинеты химии, физики и информатики. По периметру установили забор, наладили системы доступа, пожарной безопасности. Сейчас заканчивается благоустройство территории, добавил губернатор.
В школе № 36 учатся дети с 1 по 9 классы. Планируется, что в 2026-27 годах она получит лицензию на обучение и 10-11 классов.

Программа капремонта школ реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она рассчитана на пять лет. В Севастополе за это время планируется выполнить работы в 71 здании в 40 школах.
Президент России Владимир Путин сообщил, что до конца года в России обновят более 1,5 тысячи школ.
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Михаил РазвожаевШколаОбразование в Крыму и СевастополеНовостиКрымНовости КрымаСевастопольВладимир Путин (политик)
 
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