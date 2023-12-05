https://crimea.ria.ru/20231205/v-krymu-uchenikov-shkoly-otpravili-po-domam-iz-za-sorvannykh-polov-i-dverey-1133313974.html

В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей

В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ненадлежащего проведения ремонтных работ в симферопольской школе №36, из-за которых учеников временно перевели на... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T11:13

2023-12-05T11:13

2023-12-05T11:13

образование в крыму и севастополе

симферополь

школа

прокуратура республики крым

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ненадлежащего проведения ремонтных работ в симферопольской школе №36, из-за которых учеников временно перевели на дистанционное обучение.Как отметили в ведомстве, подрядчик демонтировал двери и полы в учебном заведении, при этом для детей не была обеспечена возможность учебы.В ведомстве дадут оценку действиям подрядной организации относительно качества и своевременности проведения ремонтных работ, а также действиям должностным лиц, которые должны были контролировать ход ремонта.Ранее в некоторых крымских СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что капитальный ремонт здания школы продолжается уже второй год. На официальном сайте МБОУ "Средняя школа-детский сад № 36" висит объявление, что учащиеся 37-ми классов, с 1 по 11-й, переведены на дистанционное обучение в соответствии с приказом директора.Накануне за срыв сроков ремонта на 800 тысяч рублей был оштрафован подрядчик в Ленинском районе. Компания не смогла вовремя завершить капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Горностаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейБюджет - 2024: сколько денег выделят на образованиеДопустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, симферополь, школа, прокуратура республики крым, новости крыма, крым