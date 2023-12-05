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В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей
В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей
Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ненадлежащего проведения ремонтных работ в симферопольской школе №36, из-за которых учеников временно перевели на... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T11:13
2023-12-05T11:13
2023-12-05T11:13
образование в крыму и севастополе
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ненадлежащего проведения ремонтных работ в симферопольской школе №36, из-за которых учеников временно перевели на дистанционное обучение.Как отметили в ведомстве, подрядчик демонтировал двери и полы в учебном заведении, при этом для детей не была обеспечена возможность учебы.В ведомстве дадут оценку действиям подрядной организации относительно качества и своевременности проведения ремонтных работ, а также действиям должностным лиц, которые должны были контролировать ход ремонта.Ранее в некоторых крымских СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что капитальный ремонт здания школы продолжается уже второй год. На официальном сайте МБОУ "Средняя школа-детский сад № 36" висит объявление, что учащиеся 37-ми классов, с 1 по 11-й, переведены на дистанционное обучение в соответствии с приказом директора.Накануне за срыв сроков ремонта на 800 тысяч рублей был оштрафован подрядчик в Ленинском районе. Компания не смогла вовремя завершить капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Горностаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейБюджет - 2024: сколько денег выделят на образованиеДопустимо ли давать сельдь детям в детском саду – ответ Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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образование в крыму и севастополе, симферополь, школа, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
В Крыму учеников школы отправили по домам из-за сорванных полов и дверей
В симферопольской школе учеников отправили на дистант из-за ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ненадлежащего проведения ремонтных работ в симферопольской школе №36, из-за которых учеников временно перевели на дистанционное обучение.
Как отметили в ведомстве, подрядчик демонтировал двери и полы в учебном заведении, при этом для детей не была обеспечена возможность учебы.
"Установлено, что муниципальным казенным учреждением Департамент капитального строительства Администрации г. Симферополя заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в здании образовательного учреждения. Подрядной организацией проведен демонтаж дверей, покрытий полов, что создает препятствия в осуществлении учебного процесса", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве дадут оценку действиям подрядной организации относительно качества и своевременности проведения ремонтных работ, а также действиям должностным лиц, которые должны были контролировать ход ремонта.
Ранее в некоторых крымских СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что капитальный ремонт здания школы продолжается уже второй год. На официальном сайте МБОУ "Средняя школа-детский сад № 36" висит объявление, что учащиеся 37-ми классов, с 1 по 11-й, переведены на дистанционное обучение в соответствии с приказом директора.
"Важно!!! С 04.12.2023 года по 08.12.2023 года (включительно) все обучающиеся 1-11 классов переведены на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий!" - гласит объявление.
Накануне за срыв сроков ремонта на 800 тысяч рублей был оштрафован
подрядчик в Ленинском районе. Компания не смогла вовремя завершить капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Горностаевка.
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