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Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
Общественные территории и дворы Джанкоя отремонтируют и благоустроят на общую сумму около 55 млн рублей. Распоряжения об определении подрядчиков опубликовано на РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T18:13
2024-01-11T18:13
2024-01-11T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Общественные территории и дворы Джанкоя отремонтируют и благоустроят на общую сумму около 55 млн рублей. Распоряжения об определении подрядчиков опубликовано на официальном портале правительства Крыма.Деньги из республики"Определить индивидуального предпринимателя Писарева Александра Викторовича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является текущий ремонт зеленых зон муниципального образования городской округ Джанкой", – сказано в документе.Сумма контракта составляет 15 млн рублей, работы должны быть исполнены до 31 декабря 2024 года.Еще одним распоряжением определен подрядчик на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Джанкойского округа, а также мест захоронений. Эти работы выполнит Акционерное общество "Вариант", их общая стоимость составит 39,7 млн рублей.Где пройдет благоустройствоКак уточнила РИА Новости Крым первый замглавы администрации Джанкоя Жанна Хмур, речь идет о благоустройстве одной общественной территории и двух дворовых."Это сквер "Крымская Весна" по улице Ленина, 23-А. Смежные дворовые территории по Ленина, 20 и Интернациональной, 147, а также двор, объединяющий три адреса – Интернациональная, 139-А, Ленина, 19 и Октябрьская, 22", – перечислила Хмур.По ее словам, дополнительно на общественных территориях по адресам Оборонная, 39, Шмидта, 54-48 и Промышленная, 10 обустроят детские игровые площадки.Что касается ремонта зеленой зоны, в данном случае, по словам представителя мэрии, речь идет о городском парке Джанкоя.В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Читайте также на РИА Новости Крым:На благоустройство сельских территорий добавят денегПервый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры69 общественных территорий благоустроили в Крыму в 2023: минЖКХ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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джанкой, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда, крымская весна, совет министров рк
Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
Дворы Джанкоя благоустроят за 55 миллионов – распоряжение правительства Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Общественные территории и дворы Джанкоя отремонтируют и благоустроят на общую сумму около 55 млн рублей. Распоряжения об определении подрядчиков опубликовано на официальном портале правительства Крыма.
Деньги из республики
"Определить индивидуального предпринимателя Писарева Александра Викторовича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является текущий ремонт зеленых зон муниципального образования городской округ Джанкой", – сказано
в документе.
Сумма контракта составляет 15 млн рублей, работы должны быть исполнены до 31 декабря 2024 года.
Еще одним распоряжением определен подрядчик
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Джанкойского округа, а также мест захоронений. Эти работы выполнит Акционерное общество "Вариант", их общая стоимость составит 39,7 млн рублей.
Где пройдет благоустройство
Как уточнила РИА Новости Крым
первый замглавы администрации Джанкоя Жанна Хмур, речь идет о благоустройстве одной общественной территории и двух дворовых.
"Это сквер "Крымская Весна" по улице Ленина, 23-А. Смежные дворовые территории по Ленина, 20 и Интернациональной, 147, а также двор, объединяющий три адреса – Интернациональная, 139-А, Ленина, 19 и Октябрьская, 22", – перечислила Хмур.
По ее словам, дополнительно на общественных территориях по адресам Оборонная, 39, Шмидта, 54-48 и Промышленная, 10 обустроят детские игровые площадки.
Что касается ремонта зеленой зоны, в данном случае, по словам представителя мэрии, речь идет о городском парке Джанкоя.
В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство
355 общественных пространств.
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