https://crimea.ria.ru/20240111/park-krymskoy-vesny-obustroyat-v-dzhankoe-gde-esche-proydut-raboty-1134119225.html

Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы

Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы

Общественные территории и дворы Джанкоя отремонтируют и благоустроят на общую сумму около 55 млн рублей. Распоряжения об определении подрядчиков опубликовано на РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T18:13

2024-01-11T18:13

2024-01-11T18:13

эксклюзивы риа новости крым

джанкой

крым

новости крыма

благоустройство

городская среда

крымская весна

совет министров рк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110254/72/1102547238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea2547602fbd28a35c20b2f89e172e56.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Общественные территории и дворы Джанкоя отремонтируют и благоустроят на общую сумму около 55 млн рублей. Распоряжения об определении подрядчиков опубликовано на официальном портале правительства Крыма.Деньги из республики"Определить индивидуального предпринимателя Писарева Александра Викторовича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является текущий ремонт зеленых зон муниципального образования городской округ Джанкой", – сказано в документе.Сумма контракта составляет 15 млн рублей, работы должны быть исполнены до 31 декабря 2024 года.Еще одним распоряжением определен подрядчик на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Джанкойского округа, а также мест захоронений. Эти работы выполнит Акционерное общество "Вариант", их общая стоимость составит 39,7 млн рублей.Где пройдет благоустройствоКак уточнила РИА Новости Крым первый замглавы администрации Джанкоя Жанна Хмур, речь идет о благоустройстве одной общественной территории и двух дворовых."Это сквер "Крымская Весна" по улице Ленина, 23-А. Смежные дворовые территории по Ленина, 20 и Интернациональной, 147, а также двор, объединяющий три адреса – Интернациональная, 139-А, Ленина, 19 и Октябрьская, 22", – перечислила Хмур.По ее словам, дополнительно на общественных территориях по адресам Оборонная, 39, Шмидта, 54-48 и Промышленная, 10 обустроят детские игровые площадки.Что касается ремонта зеленой зоны, в данном случае, по словам представителя мэрии, речь идет о городском парке Джанкоя.В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Читайте также на РИА Новости Крым:На благоустройство сельских территорий добавят денегПервый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры69 общественных территорий благоустроили в Крыму в 2023: минЖКХ

джанкой

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда, крымская весна, совет министров рк