Рейтинг@Mail.ru
Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240111/park-krymskoy-vesny-obustroyat-v-dzhankoe-gde-esche-proydut-raboty-1134119225.html
Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
Общественные территории и дворы Джанкоя отремонтируют и благоустроят на общую сумму около 55 млн рублей. Распоряжения об определении подрядчиков опубликовано на РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T18:13
2024-01-11T18:13
эксклюзивы риа новости крым
джанкой
крым
новости крыма
благоустройство
городская среда
крымская весна
совет министров рк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110254/72/1102547238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea2547602fbd28a35c20b2f89e172e56.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Общественные территории и дворы Джанкоя отремонтируют и благоустроят на общую сумму около 55 млн рублей. Распоряжения об определении подрядчиков опубликовано на официальном портале правительства Крыма.Деньги из республики"Определить индивидуального предпринимателя Писарева Александра Викторовича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является текущий ремонт зеленых зон муниципального образования городской округ Джанкой", – сказано в документе.Сумма контракта составляет 15 млн рублей, работы должны быть исполнены до 31 декабря 2024 года.Еще одним распоряжением определен подрядчик на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Джанкойского округа, а также мест захоронений. Эти работы выполнит Акционерное общество "Вариант", их общая стоимость составит 39,7 млн рублей.Где пройдет благоустройствоКак уточнила РИА Новости Крым первый замглавы администрации Джанкоя Жанна Хмур, речь идет о благоустройстве одной общественной территории и двух дворовых."Это сквер "Крымская Весна" по улице Ленина, 23-А. Смежные дворовые территории по Ленина, 20 и Интернациональной, 147, а также двор, объединяющий три адреса – Интернациональная, 139-А, Ленина, 19 и Октябрьская, 22", – перечислила Хмур.По ее словам, дополнительно на общественных территориях по адресам Оборонная, 39, Шмидта, 54-48 и Промышленная, 10 обустроят детские игровые площадки.Что касается ремонта зеленой зоны, в данном случае, по словам представителя мэрии, речь идет о городском парке Джанкоя.В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Читайте также на РИА Новости Крым:На благоустройство сельских территорий добавят денегПервый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры69 общественных территорий благоустроили в Крыму в 2023: минЖКХ
джанкой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110254/72/1102547238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1c2cc04c33d735545a5cc366eac4846d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкой, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда, крымская весна, совет министров рк
Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы

Дворы Джанкоя благоустроят за 55 миллионов – распоряжение правительства Крыма

18:13 11.01.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Общественные территории и дворы Джанкоя отремонтируют и благоустроят на общую сумму около 55 млн рублей. Распоряжения об определении подрядчиков опубликовано на официальном портале правительства Крыма.

Деньги из республики

"Определить индивидуального предпринимателя Писарева Александра Викторовича единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является текущий ремонт зеленых зон муниципального образования городской округ Джанкой", – сказано в документе.
Сумма контракта составляет 15 млн рублей, работы должны быть исполнены до 31 декабря 2024 года.
Еще одним распоряжением определен подрядчик на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Джанкойского округа, а также мест захоронений. Эти работы выполнит Акционерное общество "Вариант", их общая стоимость составит 39,7 млн рублей.

Где пройдет благоустройство

Как уточнила РИА Новости Крым первый замглавы администрации Джанкоя Жанна Хмур, речь идет о благоустройстве одной общественной территории и двух дворовых.
"Это сквер "Крымская Весна" по улице Ленина, 23-А. Смежные дворовые территории по Ленина, 20 и Интернациональной, 147, а также двор, объединяющий три адреса – Интернациональная, 139-А, Ленина, 19 и Октябрьская, 22", – перечислила Хмур.
По ее словам, дополнительно на общественных территориях по адресам Оборонная, 39, Шмидта, 54-48 и Промышленная, 10 обустроят детские игровые площадки.
Что касается ремонта зеленой зоны, в данном случае, по словам представителя мэрии, речь идет о городском парке Джанкоя.
В пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На благоустройство сельских территорий добавят денег
Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры
69 общественных территорий благоустроили в Крыму в 2023: минЖКХ
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымДжанкойКрымНовости КрымаБлагоустройствоГородская средаКрымская веснаСовет министров РК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы
18:31Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт
18:13Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
17:57Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей
17:42В Калужской области подавлен беспилотник – что известно
17:37Опасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧС
17:33Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти
17:23Зеленский снова просится в НАТО
17:17Морской транспорт в Севастополе прекратил работу – причины
16:55Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголок
16:33Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину
16:28Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
16:11Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму
15:54Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
15:31В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле
15:14Законопроект о мобилизации на Украине: что решили в Верховной Раде
15:02Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном море
14:58РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
14:42ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику
14:34В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе
Лента новостейМолния