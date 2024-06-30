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Сколько дворов и общественных территорий благоустроят в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Сколько дворов и общественных территорий благоустроят в Крыму в этом году
Сколько дворов и общественных территорий благоустроят в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Сколько дворов и общественных территорий благоустроят в Крыму в этом году
В Крыму до конца текущего года благоустроят 40 общественных пространств и более 100 дворовых территорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T18:45
2024-06-30T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму до конца текущего года благоустроят 40 общественных пространств и более 100 дворовых территорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Максим Новик.Министр подчеркнул, что программа благоустройства реализуется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и находится на прямом контроле у председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка.По словам Максима Новика, работа сейчас в самом разгаре, она масштабная и потому разбита на этапы. При этом 1 июля будут подведены уже определенные итоги, поскольку "объекты благоустройства – наружные и сильно привязаны к погодным условиям" и большой объем мероприятий к этому сроку уже будет выполнен. Но немало еще остается."Кто-то отстает. Мы даем возможность в июле, августе, сентябре закончить. Конечно в декабре уже не будут выполнять работы в принципе, потому что это сразу отразится на качестве", – добавил Новик.По его словам, системных ошибок при реализации программы благоустройства в Крыму уже нет – "остались мелкие, локальные проблемы"."Конечно, нельзя гарантировать на 100 процентов работу подрядчика. Где-то он берет на себя больше обязательств, чем мог бы выполнить, и потом начинает переставлять людей с объекта на объект. Максимально за прошедшие годы все эти шероховатости сняты", – заключил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают В парках Симферополя появится охрана
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максим новик, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, благоустройство, городская среда, крым
Сколько дворов и общественных территорий благоустроят в Крыму в этом году

В Крыму в 2024 году благоустроят 40 общественных территорий и более 100 дворов – МинЖКХ

18:45 30.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖилой дом в Симферополе
Жилой дом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму до конца текущего года благоустроят 40 общественных пространств и более 100 дворовых территорий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Максим Новик.

"У нас запланировано благоустройство 40 общественных и 109 дворовых территорий по всему Крыму. И еще обустройство 45 детских площадок. Достаточно большой объем", – рассказал Новик.

Министр подчеркнул, что программа благоустройства реализуется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и находится на прямом контроле у председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка.
По словам Максима Новика, работа сейчас в самом разгаре, она масштабная и потому разбита на этапы. При этом 1 июля будут подведены уже определенные итоги, поскольку "объекты благоустройства – наружные и сильно привязаны к погодным условиям" и большой объем мероприятий к этому сроку уже будет выполнен. Но немало еще остается.
"Кто-то отстает. Мы даем возможность в июле, августе, сентябре закончить. Конечно в декабре уже не будут выполнять работы в принципе, потому что это сразу отразится на качестве", – добавил Новик.
По его словам, системных ошибок при реализации программы благоустройства в Крыму уже нет – "остались мелкие, локальные проблемы".
"Конечно, нельзя гарантировать на 100 процентов работу подрядчика. Где-то он берет на себя больше обязательств, чем мог бы выполнить, и потом начинает переставлять людей с объекта на объект. Максимально за прошедшие годы все эти шероховатости сняты", – заключил министр.
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