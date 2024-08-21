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В Крыму перевыполнили доходную часть бюджета на 900 миллионов рублей
В Крыму перевыполнили доходную часть бюджета на 900 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Крыму перевыполнили доходную часть бюджета на 900 миллионов рублей
В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, написал глава республики Сергей РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T15:27
2024-08-21T15:27
2024-08-21T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Полученные средства будут направлены на благоустройство дворов МКД: ремонт междворовых проездов и тротуаров, установку скамеек и урн для мусора, устройство уличного освещения. Финансирование будет распределяться между муниципалитетами пропорционально площади, подлежащей ремонту, и количеству жителей", - говорится в сообщении.Такая работа уже проводится в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе. На эти цели из республиканского бюджета было выделено около 360 миллионов рублей.Средства, дополнительно выделенные на ремонт, должны быть на 75% освоены до 1 сентября, напомнил Сергей Аксенов. В противном случае он пообещал принятие "кадровых решений"."Невыполнение заявленных планов или удорожание к концу года проектов повлекут за собой кардинальные кадровые решения. Прошу заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирину Кивико проработать до конца недели вопрос со всеми, у кого есть подобные риски, и поставить точку персонально в отношении каждого конкретного должностного лица", - написал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах КрымаВ Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – АксеновВ Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
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сергей аксенов, крым, новости крыма, благоустройство, крымский бюджет, новости, общество
В Крыму перевыполнили доходную часть бюджета на 900 миллионов рублей
В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 млн – их потратят на ремонт дворов
15:27 21.08.2024 (обновлено: 15:39 21.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Полученные средства будут направлены на благоустройство дворов МКД: ремонт междворовых проездов и тротуаров, установку скамеек и урн для мусора, устройство уличного освещения. Финансирование будет распределяться между муниципалитетами пропорционально площади, подлежащей ремонту, и количеству жителей", - говорится в сообщении.
Такая работа уже проводится в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе. На эти цели из республиканского бюджета было выделено около 360 миллионов рублей.
"Это позволило отремонтировать междворовые проезды и дороги в более чем 90 дворах 254 МКД, в которых проживает порядка 40 тысяч человек", - уточнил глава республики.
Средства, дополнительно выделенные на ремонт, должны быть на 75% освоены до 1 сентября, напомнил Сергей Аксенов. В противном случае он пообещал принятие "кадровых решений".
"Невыполнение заявленных планов или удорожание к концу года проектов повлекут за собой кардинальные кадровые решения. Прошу заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирину Кивико проработать до конца недели вопрос со всеми, у кого есть подобные риски, и поставить точку персонально в отношении каждого конкретного должностного лица", - написал он.
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