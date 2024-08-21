https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-zarabotali-lishnikh-900-millionov--ikh-potratyat-na-remont-dvorov-1139777021.html

В Крыму перевыполнили доходную часть бюджета на 900 миллионов рублей

В Крыму перевыполнили доходную часть бюджета на 900 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В Крыму перевыполнили доходную часть бюджета на 900 миллионов рублей

В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, написал глава республики Сергей РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T15:27

2024-08-21T15:27

2024-08-21T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму доходная часть бюджета уже перевыполнена на 900 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов, написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Полученные средства будут направлены на благоустройство дворов МКД: ремонт междворовых проездов и тротуаров, установку скамеек и урн для мусора, устройство уличного освещения. Финансирование будет распределяться между муниципалитетами пропорционально площади, подлежащей ремонту, и количеству жителей", - говорится в сообщении.Такая работа уже проводится в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе. На эти цели из республиканского бюджета было выделено около 360 миллионов рублей.Средства, дополнительно выделенные на ремонт, должны быть на 75% освоены до 1 сентября, напомнил Сергей Аксенов. В противном случае он пообещал принятие "кадровых решений"."Невыполнение заявленных планов или удорожание к концу года проектов повлекут за собой кардинальные кадровые решения. Прошу заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирину Кивико проработать до конца недели вопрос со всеми, у кого есть подобные риски, и поставить точку персонально в отношении каждого конкретного должностного лица", - написал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах КрымаВ Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – АксеновВ Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, благоустройство, крымский бюджет, новости, общество