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Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков
Почти 30 тысяч военнослужащих Вооруженные силы Украины потеряли с момента начала попыток прорвать границу России на территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T13:57
2024-11-03T13:57
2024-11-03T13:57
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Почти 30 тысяч военнослужащих Вооруженные силы Украины потеряли с момента начала попыток прорвать границу России на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.За минувшие сутки подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, и Плехово.Кроме того, по районам сосредоточения в Сумской области нанесены удары оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУАрмия России освободила еще три населенных пунктаНовости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков
Почти 30 000 боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении с начала попыток прорыва границы