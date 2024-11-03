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Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков
Почти 30 тысяч военнослужащих Вооруженные силы Украины потеряли с момента начала попыток прорвать границу России на территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T13:57
2024-11-03T13:57
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
вооруженные силы россии
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Почти 30 тысяч военнослужащих Вооруженные силы Украины потеряли с момента начала попыток прорвать границу России на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.За минувшие сутки подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, и Плехово.Кроме того, по районам сосредоточения в Сумской области нанесены удары оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУАрмия России освободила еще три населенных пунктаНовости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков

Почти 30 000 боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении с начала попыток прорыва границы

13:57 03.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Почти 30 тысяч военнослужащих Вооруженные силы Украины потеряли с момента начала попыток прорвать границу России на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29250 военнослужащих, 180 танков, <…> 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, <…> 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, <…> а также командно-штабная машина", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, и Плехово.

"Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плехово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", – сообщает оборонное ведомство РФ.

Кроме того, по районам сосредоточения в Сумской области нанесены удары оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.

"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей", – перечислили в военном ведомстве.

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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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