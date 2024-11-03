https://crimea.ria.ru/20241103/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-uzhe-pochti-30-tysyach-boevikov-1141584036.html

Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков

Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков

Почти 30 тысяч военнослужащих Вооруженные силы Украины потеряли с момента начала попыток прорвать границу России на территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T13:57

2024-11-03T13:57

2024-11-03T13:57

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

вооруженные силы россии

россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Почти 30 тысяч военнослужащих Вооруженные силы Украины потеряли с момента начала попыток прорвать границу России на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.За минувшие сутки подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, и Плехово.Кроме того, по районам сосредоточения в Сумской области нанесены удары оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУАрмия России освободила еще три населенных пунктаНовости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки

курская область

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу