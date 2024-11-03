https://crimea.ria.ru/20241103/rossiyskie-voyska-porazili-eshelon-s-bronetekhnikoy-i-energoobekty-vsu-1141583073.html

Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ

Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ

Вооруженные силы России поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и нефтебазу, цеха по производству беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T12:22

2024-11-03T12:22

2024-11-03T12:36

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и нефтебазу, цеха по производству беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сводке министерства.Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 140 районах, отметили в ведомстве.Также в воскресенье стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Вишневое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны РоссииРоссийская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, артиллерия, авиация, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), потери всу