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Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ
Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ
Вооруженные силы России поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и нефтебазу, цеха по производству беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T12:22
2024-11-03T12:36
новости сво
министерство обороны рф
артиллерия
авиация
ракетные войска
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и нефтебазу, цеха по производству беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сводке министерства.Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 140 районах, отметили в ведомстве.Также в воскресенье стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Вишневое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Удар по Генштабу ВСУ в Киеве: подробности от Минобороны РоссииРоссийская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, артиллерия, авиация, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ

Эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ поражены российскими военными в зоне СВО

12:22 03.11.2024 (обновлено: 12:36 03.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и нефтебазу, цеха по производству беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сводке министерства.
Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 140 районах, отметили в ведомстве.
Также в воскресенье стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Вишневое в ДНР.
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