https://crimea.ria.ru/20241031/rossiyskaya-armiya-porazila-aerodromy-i-sklady-boepripasov-vsu-1141504054.html

Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Российские военные поразили военные аэродромы ВСУ, а также вражескиесклады боеприпасов и горючего, сказано в сводке Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T13:06

2024-10-31T13:06

2024-10-31T13:06

новости сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили военные аэродромы ВСУ, а также вражескиесклады боеприпасов и горючего, сказано в сводке Минобороны в четверг."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - сообщает российское оборонное ведомство.Кроме того российские средства ПВО сбили 11 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на УкраинеРакетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - ПутинНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости