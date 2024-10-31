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Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
Российские военные поразили военные аэродромы ВСУ, а также вражескиесклады боеприпасов и горючего, сказано в сводке Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T13:06
2024-10-31T13:06
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили военные аэродромы ВСУ, а также вражескиесклады боеприпасов и горючего, сказано в сводке Минобороны в четверг."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - сообщает российское оборонное ведомство.Кроме того российские средства ПВО сбили 11 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на УкраинеРакетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - ПутинНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками
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РИА Новости Крым
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили военные аэродромы и склады боеприпасов противника

13:06 31.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили военные аэродромы ВСУ, а также вражескиесклады боеприпасов и горючего, сказано в сводке Минобороны в четверг.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - сообщает российское оборонное ведомство.
Кроме того российские средства ПВО сбили 11 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.
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