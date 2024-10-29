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Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - Путин
Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - Путин - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - Путин
Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T16:11
2024-10-29T16:12
владимир путин (политик)
новости
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерное оружие
рвсн
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН (ракетные войска стратегического назначения) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, рвсн, пво, про
Ракетные войска России оснастят новыми высокоточными комплексами - Путин

РВСН России оснастят новыми ракетными комплексами

16:11 29.10.2024 (обновлено: 16:12 29.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Виталий НеварРасчет БРК "Бастион"
Расчет БРК Бастион - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские стратегические силы сдерживания обладают повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН (ракетные войска стратегического назначения) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.
Кроме того, по словам президента, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
15:51
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
 
Владимир Путин (политик)НовостиТактическое ядерное оружие (ТЯО)Ядерное оружиеРВСНПВОПРО
 
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