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На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками
На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками - РИА Новости Крым, 29.10.2024
На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками
Российские военные нанесли поражение аэродромной инфраструктуре воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ. Об этом во... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T13:00
2024-10-29T13:00
новости сво
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение аэродромной инфраструктуре воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.Также силы ПВО сбили три реактивных американских снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта - МинобороныУкраина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИКопаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком
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РИА Новости Крым
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96
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60
новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, потери всу , пво
На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками

На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотных систем

13:00 29.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение аэродромной инфраструктуре воздушных сил Украины и центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ. Об этом во вторник сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении.
Также силы ПВО сбили три реактивных американских снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииПотери ВСУПВО
 
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