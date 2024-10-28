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Украина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИ
Украина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИ - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Украина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИ
Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к тому, что Украина потеряет жизненно важную поддержку... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T12:42
2024-10-28T12:42
2024-10-28T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к тому, что Украина потеряет жизненно важную поддержку Вашингтона. Об этом пишет индийская газета The Times of India, которая взяла интервью у Владимира Зеленского.Авторы публикации отметили, что Вашингтон является крупнейшим источником военной помощи Киеву, и любое сокращение этой поддержки станет "огромным ударом для Украины".По словам журналистов, Киев уже сталкивается с ограничениями в использовании поставляемых из США дальнобойных ракет."С приближением зимы, а Россия продолжает наносить удар по украинской энергетической инфраструктуре, Киев ожидают еще несколько мрачных месяцев", - полагают авторы.Зеленский в интервью газете высказал мнение, что индийский премьер Нарендра Моди "может повлиять на окончание" украинского конфликта. Он добавил, что Украина "не просит о быстром вступлении в НАТО", поскольку это "невозможно во время войны".По его словам, Киев просит лишь о "приглашении" в альянс, чтобы в будущем никто не мог изменить свое мнение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Камала Харрис отказалась от интервью о будущем в экономике СШАНовая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует Задают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в США
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владимир зеленский, сша, новости сво, новости, в мире, дональд трамп, выборы президента сша
Украина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИ
В случае победы Трампа Украина может потерять жизненно важную поддержку США – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым.
Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к тому, что Украина потеряет жизненно важную поддержку Вашингтона. Об этом пишет индийская газета The Times of India
, которая взяла интервью у Владимира Зеленского.
"В последние месяцы украинские вооруженные силы находятся под давлением из-за продвижения России в Донбассе. Добавьте к этому неопределенность, связанную с предстоящими президентскими выборами в США, где победа Трампа может привести к тому, что Киев потеряет жизненно важную американскую поддержку", - говорится в статье.
Авторы публикации отметили, что Вашингтон является крупнейшим источником военной помощи Киеву, и любое сокращение этой поддержки станет "огромным ударом для Украины".
По словам журналистов, Киев уже сталкивается с ограничениями в использовании поставляемых из США дальнобойных ракет.
"С приближением зимы, а Россия продолжает наносить удар по украинской энергетической инфраструктуре, Киев ожидают еще несколько мрачных месяцев", - полагают авторы.
Зеленский в интервью газете высказал мнение, что индийский премьер Нарендра Моди "может повлиять на окончание" украинского конфликта. Он добавил, что Украина "не просит о быстром вступлении в НАТО", поскольку это "невозможно во время войны".
По его словам, Киев просит лишь о "приглашении" в альянс, чтобы в будущем никто не мог изменить свое мнение".
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