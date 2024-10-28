https://crimea.ria.ru/20241028/ukraina-mozhet-poteryat-podderzhku-ssha-v-sluchae-pobedy-trampa--smi-1141399401.html

Украина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИ

Украина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИ - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Украина может потерять поддержку США в случае победы Трампа – СМИ

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к тому, что Украина потеряет жизненно важную поддержку... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T12:42

2024-10-28T12:42

2024-10-28T12:42

владимир зеленский

сша

новости сво

новости

в мире

дональд трамп

выборы президента сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140601180_430:152:1024:486_1920x0_80_0_0_2793c468a3aca8d11da0b4c97e759b4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к тому, что Украина потеряет жизненно важную поддержку Вашингтона. Об этом пишет индийская газета The Times of India, которая взяла интервью у Владимира Зеленского.Авторы публикации отметили, что Вашингтон является крупнейшим источником военной помощи Киеву, и любое сокращение этой поддержки станет "огромным ударом для Украины".По словам журналистов, Киев уже сталкивается с ограничениями в использовании поставляемых из США дальнобойных ракет."С приближением зимы, а Россия продолжает наносить удар по украинской энергетической инфраструктуре, Киев ожидают еще несколько мрачных месяцев", - полагают авторы.Зеленский в интервью газете высказал мнение, что индийский премьер Нарендра Моди "может повлиять на окончание" украинского конфликта. Он добавил, что Украина "не просит о быстром вступлении в НАТО", поскольку это "невозможно во время войны".По его словам, Киев просит лишь о "приглашении" в альянс, чтобы в будущем никто не мог изменить свое мнение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Камала Харрис отказалась от интервью о будущем в экономике СШАНовая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует Задают сценарии эскалации в мире: политолог о роли дебатов в США

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, сша, новости сво, новости, в мире, дональд трамп, выборы президента сша