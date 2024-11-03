Рейтинг@Mail.ru
Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241103/chast-sevastopolya-obestochat-na-dva-dnya-iz-za-neotlozhnykh-rabot-1141569249.html
Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ
Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ
Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в воскресенье и понедельник из-за неотложных работ на сетях, сообщает... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T08:11
2024-11-03T08:11
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254876_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_806b7c14eb35410d7f852c05c135b1d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в воскресенье и понедельник из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, 3 ноября с 9 до 12 часов электроэнергию отключат частично на улицах Гидрографическая, Соловьева, Токарева, Льва Толстого.С 13 до 16 света не будет по улицам 2-я Бастионная, Синопская, Туннельная, Хрулева.Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут в ЗАО "Софьи Перовской", а также в селе Осипенко по улицам Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе и СНТ "Полюшко". В это же время не будет света в селе Полюшко на улицах Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, Александра Лавриненко, а также в селе Орловка на улице Вишневой и в садовом товариществе "Чайка", "Чайка-1".4 ноября с 9 до 12 не будет света на улице Хрусталева и проспекте Генерала Острякова.С 13 до 16 свет отключат на улице Богданова, а также в одноименном проезде.С 9 до 17 на час-полтора ограничат подачу электроэнергии на улицах Ивана Личкатого иЯцуненко.В это же время не будет света в поселке Водоканал на улицах Плотинная, Лесная, Илистая, Новокузнецкая, а также в переулке Гальченко и в садовых товариществах "Ветеран", "Лесная Поляна", "Топливник", "Цыганский тоннель".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254876_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3f543eb548e7c02357df95d90bb368c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя
Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ

Часть Севастополя на два дня останется без света из-за неотложных работ на сетях

08:11 03.11.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в воскресенье и понедельник из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным компании, 3 ноября с 9 до 12 часов электроэнергию отключат частично на улицах Гидрографическая, Соловьева, Токарева, Льва Толстого.
С 13 до 16 света не будет по улицам 2-я Бастионная, Синопская, Туннельная, Хрулева.
Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут в ЗАО "Софьи Перовской", а также в селе Осипенко по улицам Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе и СНТ "Полюшко". В это же время не будет света в селе Полюшко на улицах Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, Александра Лавриненко, а также в селе Орловка на улице Вишневой и в садовом товариществе "Чайка", "Чайка-1".
4 ноября с 9 до 12 не будет света на улице Хрусталева и проспекте Генерала Острякова.
С 13 до 16 свет отключат на улице Богданова, а также в одноименном проезде.
С 9 до 17 на час-полтора ограничат подачу электроэнергии на улицах Ивана Личкатого и
Яцуненко.
В это же время не будет света в поселке Водоканал на улицах Плотинная, Лесная, Илистая, Новокузнецкая, а также в переулке Гальченко и в садовых товариществах "Ветеран", "Лесная Поляна", "Топливник", "Цыганский тоннель".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
 
СевастопольСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииКрымНовости КрымаЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:3848 дворов отремонтируют в Алуште до конца года
08:11Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ
07:43Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями
07:00ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область
00:01Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
22:55Главные новости Крыма: 2 ноября
22:34Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году
22:11Главное за день: 2 ноября
21:45Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле
21:21Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов
20:32На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер
20:04Женщина упала со склона в горах Крыма
19:47Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине
19:27Мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой в Керчи
19:03Русские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощным
18:40Москалькова призвала Киев к конструктивному диалогу по обмену пленными
18:24Мороз и ветер в Крыму - погоду на выходных испортит арктический холод
17:52Украина саботирует процесс обмена военнопленными с Россией – МИД
17:45Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Лента новостейМолния