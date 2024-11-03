https://crimea.ria.ru/20241103/chast-sevastopolya-obestochat-na-dva-dnya-iz-za-neotlozhnykh-rabot-1141569249.html

Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ

Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ

Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в воскресенье и понедельник из-за неотложных работ на сетях, сообщает... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T08:11

2024-11-03T08:11

2024-11-03T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в воскресенье и понедельник из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, 3 ноября с 9 до 12 часов электроэнергию отключат частично на улицах Гидрографическая, Соловьева, Токарева, Льва Толстого.С 13 до 16 света не будет по улицам 2-я Бастионная, Синопская, Туннельная, Хрулева.Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут в ЗАО "Софьи Перовской", а также в селе Осипенко по улицам Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе и СНТ "Полюшко". В это же время не будет света в селе Полюшко на улицах Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, Александра Лавриненко, а также в селе Орловка на улице Вишневой и в садовом товариществе "Чайка", "Чайка-1".4 ноября с 9 до 12 не будет света на улице Хрусталева и проспекте Генерала Острякова.С 13 до 16 свет отключат на улице Богданова, а также в одноименном проезде.С 9 до 17 на час-полтора ограничат подачу электроэнергии на улицах Ивана Личкатого иЯцуненко.В это же время не будет света в поселке Водоканал на улицах Плотинная, Лесная, Илистая, Новокузнецкая, а также в переулке Гальченко и в садовых товариществах "Ветеран", "Лесная Поляна", "Топливник", "Цыганский тоннель".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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