https://crimea.ria.ru/20241103/chast-sevastopolya-obestochat-na-dva-dnya-iz-za-neotlozhnykh-rabot-1141569249.html
Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ
Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ
Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в воскресенье и понедельник из-за неотложных работ на сетях, сообщает... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T08:11
2024-11-03T08:11
2024-11-03T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в воскресенье и понедельник из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, 3 ноября с 9 до 12 часов электроэнергию отключат частично на улицах Гидрографическая, Соловьева, Токарева, Льва Толстого.С 13 до 16 света не будет по улицам 2-я Бастионная, Синопская, Туннельная, Хрулева.Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут в ЗАО "Софьи Перовской", а также в селе Осипенко по улицам Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе и СНТ "Полюшко". В это же время не будет света в селе Полюшко на улицах Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, Александра Лавриненко, а также в селе Орловка на улице Вишневой и в садовом товариществе "Чайка", "Чайка-1".4 ноября с 9 до 12 не будет света на улице Хрусталева и проспекте Генерала Острякова.С 13 до 16 свет отключат на улице Богданова, а также в одноименном проезде.С 9 до 17 на час-полтора ограничат подачу электроэнергии на улицах Ивана Личкатого иЯцуненко.В это же время не будет света в поселке Водоканал на улицах Плотинная, Лесная, Илистая, Новокузнецкая, а также в переулке Гальченко и в садовых товариществах "Ветеран", "Лесная Поляна", "Топливник", "Цыганский тоннель".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииСкачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанций
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Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ
Часть Севастополя на два дня останется без света из-за неотложных работ на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах останутся без света в воскресенье и понедельник из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным компании, 3 ноября с 9 до 12 часов электроэнергию отключат частично на улицах Гидрографическая, Соловьева, Токарева, Льва Толстого.
С 13 до 16 света не будет по улицам 2-я Бастионная, Синопская, Туннельная, Хрулева.
Полуторачасовые отключения в период с 9 часов утра до пяти часов вечера пройдут в ЗАО "Софьи Перовской", а также в селе Осипенко по улицам Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе и СНТ "Полюшко". В это же время не будет света в селе Полюшко на улицах Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, Александра Лавриненко, а также в селе Орловка на улице Вишневой и в садовом товариществе "Чайка", "Чайка-1".
4 ноября с 9 до 12 не будет света на улице Хрусталева и проспекте Генерала Острякова.
С 13 до 16 свет отключат на улице Богданова, а также в одноименном проезде.
С 9 до 17 на час-полтора ограничат подачу электроэнергии на улицах Ивана Личкатого и
В это же время не будет света в поселке Водоканал на улицах Плотинная, Лесная, Илистая, Новокузнецкая, а также в переулке Гальченко и в садовых товариществах "Ветеран", "Лесная Поляна", "Топливник", "Цыганский тоннель".
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