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Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась
Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась
Двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, в живых осталась только мать, она была... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T10:06
2024-11-03T10:06
2024-11-03T10:06
ростовская область
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, в живых осталась только мать, она была нетрезвой. Об этом сообщает МЧС России.По информации МЧС, в ликвидации пожара участвовали девять сотрудников и четыре единицы техники. Потушить огонь удалось на площади 100 "квадратов".В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась
Двое маленьких детей и их отец погибли на пожаре в Ростовской области