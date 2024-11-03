Рейтинг@Mail.ru
Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241103/dvoe-malyshey-i-ikh-otets-pogibli-na-pozhare-v-dome--netrezvaya-mat-spaslas-1141580471.html
Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась
Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась
Двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, в живых осталась только мать, она была... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T10:06
2024-11-03T10:06
ростовская область
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141580585_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_30a562d3b204fe40ac7992875a37e9ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, в живых осталась только мать, она была нетрезвой. Об этом сообщает МЧС России.По информации МЧС, в ликвидации пожара участвовали девять сотрудников и четыре единицы техники. Потушить огонь удалось на площади 100 "квадратов".В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141580585_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8ed8e081928d9fee8aae6e658d5459ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась

Двое маленьких детей и их отец погибли на пожаре в Ростовской области

10:06 03.11.2024
 
© МЧС РФДвое маленьких детей и их отец погибли на пожаре в Ростовской области
Двое маленьких детей и их отец погибли на пожаре в Ростовской области
© МЧС РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, в живых осталась только мать, она была нетрезвой. Об этом сообщает МЧС России.

"Сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни тела четырехлетнего мальчика, трехлетней девочки и 43-летнего мужчины. Мать успела выбежать на улицу", – говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По информации МЧС, в ликвидации пожара участвовали девять сотрудников и четыре единицы техники. Потушить огонь удалось на площади 100 "квадратов".
В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
Холодильник едва не сжег квартиру в Евпатории
Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
Ростовская областьПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Шесть поселков под Симферополем остались без света
11:02Сильные дожди и снег надвигаются на Крым
10:46Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме
10:06Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась
09:35Что изменится для России после выборов президента США – Медведев
09:16В селе под Севастополем горел двухэтажный дом
09:01В Нижнегорском районе Крыма обесточены несколько поселков
08:3848 дворов отремонтируют в Алуште до конца года
08:11Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ
07:43Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями
07:00ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область
00:01Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 ноября
22:55Главные новости Крыма: 2 ноября
22:34Лавров: вопрос полноправного членства в БРИКС рассмотрят в 2025 году
22:11Главное за день: 2 ноября
21:45Гигантский протуберанец отделяется от Солнца - чего ждать на Земле
21:21Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов
20:32На Кубани горит 17 гектаров леса - тушение осложняет сильный ветер
20:04Женщина упала со склона в горах Крыма
Лента новостейМолния