https://crimea.ria.ru/20241103/dvoe-malyshey-i-ikh-otets-pogibli-na-pozhare-v-dome--netrezvaya-mat-spaslas-1141580471.html

Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась

Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась

Двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, в живых осталась только мать, она была... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T10:06

2024-11-03T10:06

2024-11-03T10:06

ростовская область

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, в живых осталась только мать, она была нетрезвой. Об этом сообщает МЧС России.По информации МЧС, в ликвидации пожара участвовали девять сотрудников и четыре единицы техники. Потушить огонь удалось на площади 100 "квадратов".В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар