https://crimea.ria.ru/20241021/rebenok-pogib-na-pozhare-v-krymu-1141231643.html

Ребенок погиб на пожаре в Крыму

Ребенок погиб на пожаре в Крыму - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Ребенок погиб на пожаре в Крыму

В Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T09:00

2024-10-21T09:00

2024-10-21T09:04

происшествия

пожар

дети

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш, сообщает МЧС России.Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. Предварительная причина пожара - перекал печи. Огонь на площади 56 квадратных метров тушили 15 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства.Прокуратура Крыма проконтролирует установление обстоятельств пожара."В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма из-за курения в постели вспыхнул пожарИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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