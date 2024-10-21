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Ребенок погиб на пожаре в Крыму - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Ребенок погиб на пожаре в Крыму
Ребенок погиб на пожаре в Крыму - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Ребенок погиб на пожаре в Крыму
В Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш, сообщает МЧС России.Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. Предварительная причина пожара - перекал печи. Огонь на площади 56 квадратных метров тушили 15 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства.Прокуратура Крыма проконтролирует установление обстоятельств пожара."В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Советском районе Крыма из-за курения в постели вспыхнул пожарИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, пожар, дети, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Ребенок погиб на пожаре в Крыму

В Крыму двухлетний малыш погиб в горящем доме - МЧС

09:00 21.10.2024 (обновлено: 09:04 21.10.2024)
 
© МЧС РоссииВ Крыму двухлетний малыш погиб в горящем доме - МЧС
В Крыму двухлетний малыш погиб в горящем доме - МЧС
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш, сообщает МЧС России.
Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом.
"Женщина вывела на улицу двоих детей, а третьего - в задымленной комнате не нашла: двухлетний малыш от испуга спрятался. К сожалению, ребенок погиб", - говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара - перекал печи.
Огонь на площади 56 квадратных метров тушили 15 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Сейчас на месте работают дознаватели ведомства.
Прокуратура Крыма проконтролирует установление обстоятельств пожара.
"В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.
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