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Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
В Симферополе ночью эвакуировали людей из-за пожара в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T11:22
2024-10-04T11:22
2024-10-04T11:24
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе ночью эвакуировали людей из-за пожара в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России."4 октября 2024 года в 03:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении балкона на 6-м этаже многоквартирного дома в Симферополе на улице Ковыльная", - говорится в сообщении.На место немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Оказалось, что горит балкон.Припаркованные во дворе машины осложняли работу огнеборцев. Пришлось протянуть рукавную магистральную линию около 100 м через весь двор.В 04.12 пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 "квадратов". Никто не пострадал и не погиб.Всего в ликвидации возгорания были задействованы от МЧС 17 человек и 6 единиц техники.В ночь на 3 октября пожар произошел в жилом доме в Севастополе, пострадал мужчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные спасли жильцов многоэтажки в СевастополеКрупный пожар на нефтебазе угрожает жилым домам в Пермском краеНазвана причина крупного пожара на нефтебазе в Пермском крае
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Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
Четыре ребенка и 30 взрослых эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Симферополе
11:22 04.10.2024 (обновлено: 11:24 04.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе ночью эвакуировали людей из-за пожара в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"4 октября 2024 года в 03:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении балкона на 6-м этаже многоквартирного дома в Симферополе на улице Ковыльная", - говорится в сообщении.
На место немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Оказалось, что горит балкон.
"Звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения было эвакуировано 34 человека из них четыре ребенка, из них спасен один человек", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.
Припаркованные во дворе машины осложняли работу огнеборцев. Пришлось протянуть рукавную магистральную линию около 100 м через весь двор.
В 04.12 пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 "квадратов". Никто не пострадал и не погиб.
Всего в ликвидации возгорания были задействованы от МЧС 17 человек и 6 единиц техники.
В ночь на 3 октября пожар произошел
в жилом доме в Севастополе, пострадал мужчина.
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