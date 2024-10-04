https://crimea.ria.ru/20241004/iz-goryaschey-mnogoetazhke-v-simferopole-evakuirovali-34-cheloveka--1140842124.html

Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека

Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека

В Симферополе ночью эвакуировали людей из-за пожара в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T11:22

2024-10-04T11:22

2024-10-04T11:24

происшествия

пожар

симферополь

новости крыма

крым

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053301_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_44c6b76e6de278db04536fc1b2e5dda9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе ночью эвакуировали людей из-за пожара в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России."4 октября 2024 года в 03:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении балкона на 6-м этаже многоквартирного дома в Симферополе на улице Ковыльная", - говорится в сообщении.На место немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Оказалось, что горит балкон.Припаркованные во дворе машины осложняли работу огнеборцев. Пришлось протянуть рукавную магистральную линию около 100 м через весь двор.В 04.12 пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 "квадратов". Никто не пострадал и не погиб.Всего в ликвидации возгорания были задействованы от МЧС 17 человек и 6 единиц техники.В ночь на 3 октября пожар произошел в жилом доме в Севастополе, пострадал мужчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные спасли жильцов многоэтажки в СевастополеКрупный пожар на нефтебазе угрожает жилым домам в Пермском краеНазвана причина крупного пожара на нефтебазе в Пермском крае

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, симферополь, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым