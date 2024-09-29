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Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе
Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе
Два человека спасены из пожара, который произошел в жилом доме одного из районов Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T18:21
2024-09-29T18:21
2024-09-29T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым. Два человека спасены из пожара, который произошел в жилом доме одного из районов Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.На пульт спасателей сигнал поступил вечером в воскресенье. Возгорание произошло в квартире на первом этаже одного из домов по проспекту Октябрьской Революции.Огонь охватил 10 квадратных метров, пожар потушили за полчаса. Горели вещи и мебель. На месте работали 12 специалистов и шесть спецмашин.Погибших и пострадавших нет. Эксперты выясняют причины пожара, уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.Накануне в Севастополе огнеборцы тушили пожар у трассы Ялта, горела баня.25 сентября в Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность. Огонь охватил один гектар, его удалось остановить на подступах к селу Кленовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах КрымаНа пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконовВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома
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севастополь, мчс севастополя, новости, происшествия, пожар
Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе
Из пожара в многоэтажке Севастополя эвакуировали людей