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Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе

Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Пожарные спасли жильцов многоэтажки в Севастополе

Два человека спасены из пожара, который произошел в жилом доме одного из районов Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T18:21

2024-09-29T18:21

2024-09-29T18:21

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 сен – РИА Новости Крым. Два человека спасены из пожара, который произошел в жилом доме одного из районов Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.На пульт спасателей сигнал поступил вечером в воскресенье. Возгорание произошло в квартире на первом этаже одного из домов по проспекту Октябрьской Революции.Огонь охватил 10 квадратных метров, пожар потушили за полчаса. Горели вещи и мебель. На месте работали 12 специалистов и шесть спецмашин.Погибших и пострадавших нет. Эксперты выясняют причины пожара, уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.Накануне в Севастополе огнеборцы тушили пожар у трассы Ялта, горела баня.25 сентября в Симферопольском районе Крыма вспыхнула сухая растительность. Огонь охватил один гектар, его удалось остановить на подступах к селу Кленовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах КрымаНа пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконовВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, новости, происшествия, пожар