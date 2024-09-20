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На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов
На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов - РИА Новости Крым, 20.09.2024
На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов
Пожар в многоэтажке Севастополя повредил семь балконов и четыре квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T15:57
2024-09-20T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Пожар в многоэтажке Севастополя повредил семь балконов и четыре квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В пятницу днем в многоквартирном жилом доме по улице Павла Корчагина загорелись балконы трех этажей. Из огня спасены два человека, идет эвакуация жителей.Пожар локализован, открытое горение устранено, уточнили в ведомстве.В Симферополе утром горел трехэтажный многоквартирный жилой дом на улице Тургенева. Из огня были эвакуированы 32 жильца. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены. Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Предварительной причиной стало курение в постели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройкиПенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
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РИА Новости Крым
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севастополь, пожар, происшествия, мчс севастополя, общество, новости крыма
На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов

Четыре квартиры и семь балконов повреждены огнем на пожаре в многоэтажке в Севастополе

15:57 20.09.2024 (обновлено: 15:59 20.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Пожар в многоэтажке Севастополя повредил семь балконов и четыре квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В пятницу днем в многоквартирном жилом доме по улице Павла Корчагина загорелись балконы трех этажей. Из огня спасены два человека, идет эвакуация жителей.
"По уточненной информации, огонь повредил семь балконов. Также частично пламенем были затронуты помещения четырех квартир. Площадь пожара составила 80 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.
Пожар локализован, открытое горение устранено, уточнили в ведомстве.
В Симферополе утром горел трехэтажный многоквартирный жилой дом на улице Тургенева. Из огня были эвакуированы 32 жильца. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены. Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Предварительной причиной стало курение в постели.
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СевастопольПожарПроисшествияМЧС СевастополяОбществоНовости Крыма
 
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