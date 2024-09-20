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На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов
На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов - РИА Новости Крым, 20.09.2024
На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов
Пожар в многоэтажке Севастополя повредил семь балконов и четыре квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T15:57
2024-09-20T15:57
2024-09-20T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Пожар в многоэтажке Севастополя повредил семь балконов и четыре квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В пятницу днем в многоквартирном жилом доме по улице Павла Корчагина загорелись балконы трех этажей. Из огня спасены два человека, идет эвакуация жителей.Пожар локализован, открытое горение устранено, уточнили в ведомстве.В Симферополе утром горел трехэтажный многоквартирный жилой дом на улице Тургенева. Из огня были эвакуированы 32 жильца. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены. Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Предварительной причиной стало курение в постели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройкиПенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
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РИА Новости Крым
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севастополь, пожар, происшествия, мчс севастополя, общество, новости крыма
На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов
Четыре квартиры и семь балконов повреждены огнем на пожаре в многоэтажке в Севастополе
15:57 20.09.2024 (обновлено: 15:59 20.09.2024)