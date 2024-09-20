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Два человека спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе

Два человека спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Два человека спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе

В Севастополе загорелись балконы трех этажей в многоквартирном жилом доме. Из огня спасены два человека, идет эвакуация жителей. Об этом сообщили в региональном РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T14:09

2024-09-20T14:09

2024-09-20T14:17

севастополь

пожар

происшествия

мчс севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе загорелись балконы трех этажей в многоквартирном жилом доме. Из огня спасены два человека, идет эвакуация жителей. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.Отмечается, что пожар вспыхнул на улице Павла Корчагина около часа дня в пятницу.На данный момент пожар удалось локализовать. Площадь возгорания уточняется.Утром в Симферополе горел трехэтажный многоквартирный жилой дом на улице Тургенева. Из огня были эвакуированы 32 жильца. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены. Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Предварительной причиной стало курение в постели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройкиПенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, происшествия, мчс севастополя, общество, новости крыма