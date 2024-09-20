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Два человека спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Два человека спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе
Два человека спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Два человека спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе
В Севастополе загорелись балконы трех этажей в многоквартирном жилом доме. Из огня спасены два человека, идет эвакуация жителей. Об этом сообщили в региональном РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T14:09
2024-09-20T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе загорелись балконы трех этажей в многоквартирном жилом доме. Из огня спасены два человека, идет эвакуация жителей. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.Отмечается, что пожар вспыхнул на улице Павла Корчагина около часа дня в пятницу.На данный момент пожар удалось локализовать. Площадь возгорания уточняется.Утром в Симферополе горел трехэтажный многоквартирный жилой дом на улице Тургенева. Из огня были эвакуированы 32 жильца. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены. Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Предварительной причиной стало курение в постели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройкиПенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
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РИА Новости Крым
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севастополь, пожар, происшествия, мчс севастополя, общество, новости крыма
Два человека спасены на пожаре в многоэтажке в Севастополе

На пожаре в многоэтажке в Севастополе спасены два человека

14:09 20.09.2024 (обновлено: 14:17 20.09.2024)
 
© МЧС СевастополяПожар в многоэтажном жилом доме в Севастополе
Пожар в многоэтажном жилом доме в Севастополе
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе загорелись балконы трех этажей в многоквартирном жилом доме. Из огня спасены два человека, идет эвакуация жителей. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС России.
Отмечается, что пожар вспыхнул на улице Павла Корчагина около часа дня в пятницу.
"Огонь охватил четыре балкона на 3-м, 4-м, 5-м этажах. На тушение поданы стволы. Проводится эвакуация жильцов из соседних квартир. Двое человек спасены с помощью спасательных устройств защиты органов дыхания и зрения", - уточнили спасатели.
На данный момент пожар удалось локализовать. Площадь возгорания уточняется.
Утром в Симферополе горел трехэтажный многоквартирный жилой дом на улице Тургенева. Из огня были эвакуированы 32 жильца. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены. Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Предварительной причиной стало курение в постели.
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СевастопольПожарПроисшествияМЧС СевастополяОбществоНовости Крыма
 
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