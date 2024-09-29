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Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма
Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма
В двух районах Крыма пожарные тушат возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма пожарные тушат возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.В ведомстве уточнили, что поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории в Белогорском районе возле села Муромское.Площадь возгорания уточняется. Угрозы распространения огня, погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Накануне в Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. К ликвидации возгорания были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.Также в субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
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РИА Новости Крым
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Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма

Природный пожар тушат между Белогорским и Советским районом Крыма

16:30 29.09.2024 (обновлено: 16:31 29.09.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВозгорание сухой растительности между Белогорским и Советским районом
Возгорание сухой растительности между Белогорским и Советским районом
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма пожарные тушат возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
В ведомстве уточнили, что поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории в Белогорском районе возле села Муромское.
"На место было отправлено шесть пожарно-спасательных автомобилей и аэромобильная группировка 4 пожарно-спасательного отряда г . Феодосия", – сказано в сообщении.
Площадь возгорания уточняется. Угрозы распространения огня, погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Накануне в Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. К ликвидации возгорания были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.
Также в субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.
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