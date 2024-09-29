https://crimea.ria.ru/20240929/aeromobilnaya-gruppirovka-tushit-prirodnyy-pozhar-v-dvukh-rayonakh-kryma-1140726651.html

Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма

Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Аэромобильная группировка тушит природный пожар в двух районах Крыма

В двух районах Крыма пожарные тушат возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T16:30

2024-09-29T16:30

2024-09-29T16:31

белогорский район

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В двух районах Крыма пожарные тушат возгорание сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.В ведомстве уточнили, что поступило сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории в Белогорском районе возле села Муромское.Площадь возгорания уточняется. Угрозы распространения огня, погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.Накануне в Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. К ликвидации возгорания были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.Также в субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе

белогорский район

советский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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