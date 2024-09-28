https://crimea.ria.ru/20240928/ugrozhavshiy-simferopolyu-prirodnyy-pozhar-polnostyu-likvidirovan-1140707554.html

Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован

Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован

В Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T17:16

2024-09-28T17:16

2024-09-28T17:16

пожар

симферополь

гу мчс рф по республике крым

происшествия

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050807_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9271f135c8f91191cca84793964b2e73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России."Пожар полностью ликвидирован в 17.00. Горела лесная подстилка и сухая трава в труднодоступной местности. Основные усилия пожарных были сосредоточены на недопущение распространения огня на населенный пункт. Работа осложнялась порывистым ветром на открытой территории", - сказано в сообщении.К ликвидации природного пожара были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.В субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, симферополь, гу мчс рф по республике крым, происшествия, крым, новости крыма