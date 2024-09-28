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Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован
Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован
В Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T17:16
2024-09-28T17:16
пожар
симферополь
гу мчс рф по республике крым
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России."Пожар полностью ликвидирован в 17.00. Горела лесная подстилка и сухая трава в труднодоступной местности. Основные усилия пожарных были сосредоточены на недопущение распространения огня на населенный пункт. Работа осложнялась порывистым ветром на открытой территории", - сказано в сообщении.К ликвидации природного пожара были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.В субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
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РИА Новости Крым
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Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован

Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован - МЧС

17:16 28.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"Пожар полностью ликвидирован в 17.00. Горела лесная подстилка и сухая трава в труднодоступной местности. Основные усилия пожарных были сосредоточены на недопущение распространения огня на населенный пункт. Работа осложнялась порывистым ветром на открытой территории", - сказано в сообщении.
К ликвидации природного пожара были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.
В субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.
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