https://crimea.ria.ru/20240928/ugrozhavshiy-simferopolyu-prirodnyy-pozhar-polnostyu-likvidirovan-1140707554.html
Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован
Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован
В Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T17:16
2024-09-28T17:16
2024-09-28T17:16
пожар
симферополь
гу мчс рф по республике крым
происшествия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050807_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9271f135c8f91191cca84793964b2e73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе полностью ликвидировали пожар в пригороде, где горел лес на горе Мурун-Кыр. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России."Пожар полностью ликвидирован в 17.00. Горела лесная подстилка и сухая трава в труднодоступной местности. Основные усилия пожарных были сосредоточены на недопущение распространения огня на населенный пункт. Работа осложнялась порывистым ветром на открытой территории", - сказано в сообщении.К ликвидации природного пожара были привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.В субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050807_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81aaf71748107dc8984e8020d9fb313e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, симферополь, гу мчс рф по республике крым, происшествия, крым, новости крыма
Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован
Угрожавший Симферополю природный пожар полностью ликвидирован - МЧС