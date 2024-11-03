https://crimea.ria.ru/20241103/novosti-svo-ukrainskie-boeviki-poteryali-bolee-1600-boevikov-za-sutki-1141583366.html

Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки

Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки

Вооруженные силы России успешно отразили 15 контратак украинских боевиков за сутки, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T12:54

2024-11-03T12:54

2024-11-03T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили 15 контратак украинских боевиков за сутки, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожено вооружение украинских войск, в том числе танк, бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина "MaxxPro" и 105 мм орудие М119 производства США.Четыре контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск и продолжили продвижение в глубину обороны противника, который потерял свыше 520 военнослужащих. Среди военной техники поражены бронетранспортер М113 и два 105 мм орудия М119 производства США, два склада боеприпасов.Еще одну контратаку отразили подразделения группировки войск "Восток", которые улучшили положение по переднему краю. Ими ликвидированы до 105 украинских военнослужащих, а также техника, в числе которой танк и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции.До 460 боевиков Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Запад". Также ими поражены три склада боеприпасов, а в числе техники 155 мм гаубица М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.До 60 военнослужащих и склад боеприпасов ВСУ уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр", и до 30 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Север".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУАрмия России освободила еще три населенных пунктаЕще два населенных пункта освобождены в Донбассе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу