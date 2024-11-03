Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241103/novosti-svo-ukrainskie-boeviki-poteryali-bolee-1600-boevikov-za-sutki-1141583366.html
Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки
Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки
Вооруженные силы России успешно отразили 15 контратак украинских боевиков за сутки, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T12:54
2024-11-03T12:56
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_0:57:1281:777_1920x0_80_0_0_c0b7897886cd13c512db6b9225f2b555.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили 15 контратак украинских боевиков за сутки, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожено вооружение украинских войск, в том числе танк, бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина "MaxxPro" и 105 мм орудие М119 производства США.Четыре контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск и продолжили продвижение в глубину обороны противника, который потерял свыше 520 военнослужащих. Среди военной техники поражены бронетранспортер М113 и два 105 мм орудия М119 производства США, два склада боеприпасов.Еще одну контратаку отразили подразделения группировки войск "Восток", которые улучшили положение по переднему краю. Ими ликвидированы до 105 украинских военнослужащих, а также техника, в числе которой танк и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции.До 460 боевиков Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Запад". Также ими поражены три склада боеприпасов, а в числе техники 155 мм гаубица М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.До 60 военнослужащих и склад боеприпасов ВСУ уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр", и до 30 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Север".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУАрмия России освободила еще три населенных пунктаЕще два населенных пункта освобождены в Донбассе
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_84:0:1196:834_1920x0_80_0_0_0de91390fa9bdc9c6be966de891b2077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки

15 безуспешных контратак за сутки провели ВСУ и потеряли более 1600 боевиков

12:54 03.11.2024 (обновлено: 12:56 03.11.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили 15 контратак украинских боевиков за сутки, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак, противник потерял свыше 500 военнослужащих", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожено вооружение украинских войск, в том числе танк, бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина "MaxxPro" и 105 мм орудие М119 производства США.
Четыре контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск и продолжили продвижение в глубину обороны противника, который потерял свыше 520 военнослужащих. Среди военной техники поражены бронетранспортер М113 и два 105 мм орудия М119 производства США, два склада боеприпасов.
Еще одну контратаку отразили подразделения группировки войск "Восток", которые улучшили положение по переднему краю. Ими ликвидированы до 105 украинских военнослужащих, а также техника, в числе которой танк и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции.
До 460 боевиков Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Запад". Также ими поражены три склада боеприпасов, а в числе техники 155 мм гаубица М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.
До 60 военнослужащих и склад боеприпасов ВСУ уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр", и до 30 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Север".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ
Армия России освободила еще три населенных пункта
Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Молдаване из России едут в Минск и летят в Баку на выборы президента
14:11Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в три раза за час
13:57Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиков
13:30ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
13:12На Крымском мосту начала расти очередь
12:54Новости СВО: украинские боевики потеряли более 1600 человек за сутки
12:22Российские войска поразили эшелон с бронетехникой и энергообъекты ВСУ
12:05Российская армия освободила Вишневое в ДНР
11:32Шесть поселков под Симферополем остались без света
11:02Сильные дожди и снег надвигаются на Крым
10:46Более 800 детей погибли от токсикомании: какой закон рассмотрят в Госдуме
10:06Двое малышей и их отец погибли на пожаре в доме – нетрезвая мать спаслась
09:35Что изменится для России после выборов президента США – Медведев
09:16В селе под Севастополем горел двухэтажный дом
09:01В Нижнегорском районе Крыма обесточены несколько поселков
08:3848 дворов отремонтируют в Алуште до конца года
08:11Часть Севастополя обесточат на два дня из-за неотложных работ
07:43Дроны ВСУ сбиты над Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями
07:00ПВО отражает массированную воздушную атаку на Ростовскую область
00:01Мороз и сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния