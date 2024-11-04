https://crimea.ria.ru/20241104/v-kurskoy-oblasti-sorvany-ataki-vsu-v-napravlenii-dvukh-sel-1141603512.html

В Курской области сорваны атаки ВСУ в направлении двух сел

В Курской области сорваны атаки ВСУ в направлении двух сел - РИА Новости Крым, 04.11.2024

В Курской области сорваны атаки ВСУ в направлении двух сел

Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области и сорвали атаки боевиков в направлении Леонидово и Плехово. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T14:02

2024-11-04T14:02

2024-11-04T14:02

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137234231_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_e1fee5f3554d33b038ba251ff713e3b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области и сорвали атаки боевиков в направлении Леонидово и Плехово. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям украинских военных и техники в районах 18-ти населенных пунктов Курской области.В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по украинским резервам в районах семи сел Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих. Также уничтожены четыре танка, четыре БМП Bradley, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин и другая техника.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29 600 военнослужащих, 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч боевиковОператоры FPV-дронов из Крыма жгут украинскую технику в Курской областиРусские идут: главком ВСУ назвал наступление армии России самым мощным

https://crimea.ria.ru/20241104/armiya-rossii-razbombila-obekty-energetiki-i-neftezavod-na-ukraine-1141602012.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф