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Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Погода в Крыму во вторник

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода: ночью местами дождь, в горах снег; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T00:01

2024-11-05T00:01

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погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

общество

симферополь

севастополь

феодосия

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода: ночью местами дождь, в горах снег; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с; днем 8-13м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +5...+7 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17-22 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6…+8.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут 0...+3, днем +6...+9 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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