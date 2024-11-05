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Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Погода в Крыму во вторник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода: ночью местами дождь, в горах снег; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T00:01
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погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
общество
симферополь
севастополь
феодосия
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода: ночью местами дождь, в горах снег; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с; днем 8-13м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +5...+7 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17-22 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6…+8.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут 0...+3, днем +6...+9 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, феодосия, ялта, алушта, судак, евпатория
Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник

00:01 05.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода: ночью местами дождь, в горах снег; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, днем ослабеет до 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +4…+9 градусов, в горах 0…+2", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с; днем 8-13м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +5...+7 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 17-22 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6…+8.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут 0...+3, днем +6...+9 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрОбществоСимферопольСевастопольФеодосияЯлтаАлуштаСудакЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
21:56Главное за день: 4 ноября
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